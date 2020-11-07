遊覽車龍騰斷橋附近側翻 5人輕傷送醫

一輛遊覽車晚間在三義舊山線龍騰斷橋附近側翻。圖／苗栗縣消防局提供 苗栗縣三義鄉龍騰村晚間7點多傳出有遊覽車翻覆，消防局派遣多個消防分隊人車趕往，目前已有5人送醫。

苗栗縣消防局表示，晚間7點20分接獲通報三義鄉龍騰村龍騰9-1號靠近龍騰斷橋附近一輛遊覽車翻覆，消防局派遣三義、銅鑼、卓蘭分隊前往救護，車內含司機共24人，已陸續有5名輕傷患者送醫。

消防局指出，現場5名輕傷傷患都就近送台中大甲光田醫院診治，5名傷者有4人受擦挫傷，另有一個2歲兒童受驚嚇，救護人員趕抵時，遊覽車內的人都已自行脫困。

【中央社／苗栗縣7日電】

苗栗縣通霄龍聖宮今天到友廟進香，傍晚進香團回程途中在通霄鎮中山路遭轎車撞上，造成進香團人員10人受傷、5人送醫，均無生命危險，車禍發生原因待警方調查釐清。

苗栗縣政府消防局透過簡訊通報表示，晚間5時57分接獲民眾報案，指通霄鎮中山路有轎車撞到行人，多人受傷，警消獲報趕抵現場救援。

警消抵達現場，發現車輛撞上正在行進間的進香團，救護車輛分別將5名受傷民眾送醫，後續清查確認有10人受傷，均無生命危險。

警方初步調查，通霄龍聖宮進香團今天到友廟進香，傍晚回鑾途中，行經通灣里中山路時遭車輛追撞，釀10人受傷，駕駛車輛的73歲莊姓老翁沒有酒駕，聲稱是對向車道的燈光太亮導致他視線不佳，詳細肇事原因待警方調查釐清。