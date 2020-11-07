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影／樓房壁磚剝落 險砸中路過情侶
高雄市鹽埕區五福四路與七賢三路口，1棟3樓樓房的壁磚突然剝落，當時1對情侶正巧路過，發現先有小石塊掉落，沒幾秒鐘，成片的壁磚瞬間脫落，幸好這對情侶及時閃避，才沒遭剝落的壁磚擊中，同時路過的機車騎士也大吃一驚。警方據報，連忙協助圍起封鎖線，避免路人遭殃。
發生壁磚剝落的地方1樓是火雞肉飯小吃店、隔壁正是鹽埕區著名老字號的「鴨肉珍」，往來人潮不少。
據警方了解，今天下午2點多，1對情侶步行經過高雄市鹽埕區五福四路與七賢三路口，先是發覺有小石子掉落，後來發覺火雞肉飯小吃店3樓整片壁磚脫落，2人快步閃開，才沒遭擊中。
警方據報，趕去拉起封鎖線，避免壁磚再剝落擊中路人。員警也自路口監視器畫面，看到這對情侶閃避剝落的壁磚，大吃一驚，直呼「千鈞一髮、太危險了」。
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