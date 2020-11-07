快訊

比川普難纏？學者：拜登若當選 對岸將更頭痛

北台灣有感！20:01規模4.3地震 最大震度宜蘭4級

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／不爽前女友上他人車 醋男當街撞見暴怒砸車洩憤

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導

新北市黃姓男子日前撞見高姓前女友坐上范姓男子的進口路虎休旅車，一時醋勁大發，涉嫌攔車還徒手砸破汽車擋風玻璃，還一路從中和追至板橋，衝撞范男汽車，當場被警方逮捕。警詢後將黃男依毀損、強制罪嫌移送新北地檢署偵辦。

33歲黃姓男子11月2日下午5時許，開車行經中和區民德路國光街口一間早餐店，看見33歲前女友高姓女子坐上51歲范姓男子所駕駛的英國進口路虎休旅車，一時醋勁大發，竟上前攔截並以徒手方式將被害車輛擋風玻璃打破。

范男見情況不對，立即駕車離開並撥打電話報案求助，黃男隨後駕車一路尾隨追至板橋區忠孝路上一間彩券行，從左側衝撞方式逼迫范男停車，黃男汽車也因此整個車頭也撞得稀爛。

中和警方獲報迅速趕到現場，只見高女及范男躲在車內並未下車，二人皆無受傷，立即將開車逞凶的黃男當場逮捕，警詢後將他依毀損、強制罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市黃姓男子日前撞見高姓前女友坐上范姓男子的進口路虎休旅車，一時醋勁大發，涉嫌攔車還徒手砸破汽車擋風玻璃。記者王長鼎／翻攝
新北市黃姓男子日前撞見高姓前女友坐上范姓男子的進口路虎休旅車，一時醋勁大發，涉嫌攔車還徒手砸破汽車擋風玻璃。記者王長鼎／翻攝
新北市黃姓男子日前撞見高姓前女友坐上范姓男子的進口路虎休旅車，一時醋勁大發，涉嫌攔車還徒手砸破汽車擋風玻璃。記者王長鼎／翻攝
新北市黃姓男子日前撞見高姓前女友坐上范姓男子的進口路虎休旅車，一時醋勁大發，涉嫌攔車還徒手砸破汽車擋風玻璃。記者王長鼎／翻攝

休旅車 擋風玻璃

延伸閱讀

騎士直行撞小巷竄出的休旅車 傷重不治魂斷住所附近

南迴和南橫公路分傳路樹落石砸車 1人受傷

現場重現／19年前獅隊3勝1敗被象隊逆轉 憤怒獅迷砸車洩憤

國1中壢段車禍 變換車道不慎擦撞前方休旅車致翻覆

相關新聞

保全強拉8歲童施暴 裁押理由：隨機犯案恐有再犯之虞

新北市泰山體育場6日晚間7時30分左右，驚傳陌生中年男子強拉孩童甚至當眾殘虐施暴，幸好民眾見義勇為呼救並報案、協助警方圍...

中市明星高中女學生墜樓亡 無遺書也無外力介入

台中某知名高中高二女學生，昨在校區5樓墜樓，經送醫院急救，仍因傷勢嚴重不治，經警方報請台中地檢署相驗，檢察官今天率法醫至...

台師大女學生遭怪男尾隨 貼身問「介不介意當男友」

長榮外籍女大生在台遭擄殺舉國嘩然，教育部急補校安破網，但在10月30日晚間，一名國立台灣師範大學（簡稱台師大）女學生遭怪...

福華上百億身價富二代 流連萬華麻將賭場被逮

台北市萬華警分局去年9月破獲一處麻將賭場，不料高齡82歲的福華飯店第二代廖姓男子，竟也在其中賭博，他被逮後在賭場外的司機...

新北保全隨機強拉8歲男童施暴甩巴掌 新北院裁押

新北市泰山體育場6日晚間7時30分左右，驚傳陌生中年男子強拉孩童甚至當眾殘虐施暴，幸民眾見義勇為呼救並報案、協助警方圍捕...

巴拿馬籍貨輪在馬祖外海進水傾斜 兩岸同步救援

巴拿馬籍大豐號貨輪昨天自福建馬尾港出港，欲至浙江某港修船廠上架檢修，但今下午航經馬祖東引海域時，發現船艙進水，還因此傾斜...

三義龍騰村驚傳遊覽車翻覆 車內24人有3人送醫

苗栗縣三義鄉龍騰村晚間7點多傳出有遊覽車翻覆，消防局派遺多個消防分隊人車趕往，目前已知有3人輕傷。

影／不爽前女友上他人車 醋男當街撞見暴怒砸車洩憤

新北市黃姓男子日前撞見高姓前女友坐上范姓男子的進口路虎休旅車，一時醋勁大發，涉嫌攔車還徒手砸破汽車擋風玻璃，還一路從中和...

影／樓房壁磚剝落 險砸中路過情侶

高雄市鹽埕區五福四路與七賢三路口，1棟3樓樓房的壁磚突然剝落，當時1對情侶正巧路過，發現先有小石塊掉落，沒幾秒鐘，成片的...

消防員考升官等拿手機搜作文題目 涉舞弊被警方移送

109年警察人員升官等考試傳出有消防員作弊，今天在鳳山國中考場，一名來自台東縣消防局的黃姓消防員，在國文考科時，疑似拿出...

影／通霄傳出轎車撞上進香團 多人受傷送醫

苗栗縣通霄鎮通灣里舊台一線公路晚間6點傳出有轎車疑似撞上前方行進中的進香團人員，造成多人受傷，有說法指多達9人送醫，但苗...

女子深夜車站行乞引網友關切 年輕街友為何有家不願歸？

桃園一名24歲女子連續數晚獨自坐在中壢火車站外行乞，引起網友高度關注安危；事實上，年輕女街友行乞確實很少見，這名女子也有多次流浪紀錄，讓人擔心下次是否還會在街上看到她。

熱門新聞

影／男騎士硬闖中橫便道管制站撞傷2人 遭攔竟跳懸崖失蹤

刑事局破獲走私10萬顆制式手槍彈 業者喊冤稱廠商寄錯

2週換一次住處！北市信義夜店殺警案 主嫌躲這遭活逮

護理師產子疑窒息死亡 將男嬰裝垃圾袋丟掉遭判刑

獨／新竹托嬰中心熱水燙7月大女嬰 造成臀腿大面積脫皮

太魯閣馬拉松傳虎頭蜂襲人 10多人被螫2人送醫

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。