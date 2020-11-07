影／不爽前女友上他人車 醋男當街撞見暴怒砸車洩憤

新北市黃姓男子日前撞見高姓前女友坐上范姓男子的進口路虎休旅車，一時醋勁大發，涉嫌攔車還徒手砸破汽車擋風玻璃，還一路從中和追至板橋，衝撞范男汽車，當場被警方逮捕。警詢後將黃男依毀損、強制罪嫌移送新北地檢署偵辦。

33歲黃姓男子11月2日下午5時許，開車行經中和區民德路國光街口一間早餐店，看見33歲前女友高姓女子坐上51歲范姓男子所駕駛的英國進口路虎休旅車，一時醋勁大發，竟上前攔截並以徒手方式將被害車輛擋風玻璃打破。

范男見情況不對，立即駕車離開並撥打電話報案求助，黃男隨後駕車一路尾隨追至板橋區忠孝路上一間彩券行，從左側衝撞方式逼迫范男停車，黃男汽車也因此整個車頭也撞得稀爛。