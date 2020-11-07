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想去泰國動手術做自己 美型男差點被詐光圓夢基金
新竹縣竹北市昨天發生一起民眾險些被詐騙的案件，1名37歲的黃姓男子因為從小對於自己的外表特徵不甚滿意，因此一直都有想去泰國動手術的念頭，正好日前透過網路認識一名自稱是泰國外科醫師的男子Jin，還說受疫情影響給予優惠價只要11萬泰銖，讓黃男心動不已，卻不知已經落入詐騙集團圈套。
自稱是泰國經驗豐富的外科醫師Jin先是要黃男加他的通訊軟體聯絡，並且告知手術會如何進行，同時表示因為手術是包套行程，要求黃男先到銀行進行匯款，之後就會立刻替他安排手術事宜。
黃男以為夢想終於就要成真，馬上就依照對方指示到銀行要匯款到指定帳戶，黃男向中國信託臨櫃匯款新台幣10萬元時，行員卻發現黃男提供的匯款帳戶並不存在，因此起疑詢問匯款用途，但黃男一時解釋不清，行員只好報請竹北警分局三民派出所員警協助。
據了解，此類新興詐騙集團手法日新月異，除了會藉由通訊軟體了解被害人個資以及存款，甚至還會要求被害人將要動手術的「私密部位」拍照提供作為手術評估，但之後就會以此裸照為要脅，逼迫被害人付錢贖回。
幸好黃男經行員及警員開導後決定不匯款，警方也呼籲民眾，遇到對方可能使用虛擬帳戶做為犯罪工具，並說服民眾操作不當等理由請其再次匯至其他帳戶，請民眾加強防範，避免落入陷阱，人財兩失。
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