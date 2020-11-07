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中市明星高中女學生墜樓亡 無遺書也無外力介入
台中某知名高中高二女學生，昨在校區5樓墜樓，經送醫院急救，仍因傷勢嚴重不治，經警方報請台中地檢署相驗，檢察官今天率法醫至台中市立殯儀館相驗後，認死因是高處墜落死亡，現場無遺書，也無外力介入，將女學生遺體交由家屬處理後事。
校方表示這名高二女學生（17歲）就讀社會組，成績表現優異，沒有任何輔導紀錄，昨天是運動會的會前賽，全校學生都在操場周邊看比賽，事發時周邊無他人，但有其他學生說「看到有東西掉落」，才發現女學生墜樓。
醫院急診室醫師指出，這名女學生分到院時，左側頭皮血腫，有嚴重內出血，嚴重氣胸、血胸，右大腿骨折，因心跳停止，經院方插管急救，送加護病房，持續施以心肺復甦術。
女學生的媽媽趕抵醫院，哭著說無法接受，經醫師說明女學生病況，女學生在急救近1個小時，仍未恢復呼吸，家屬不忍讓女學生繼續受苦，昨晚放棄急救。
經警方報請台中地檢署相驗，檢察官今天率法醫至台中市立殯儀館相馬後，認死因是高處墜落死亡，現場無遺書，也無外力介入，將女學生遺體交由家屬處理後事。
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