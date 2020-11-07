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慈善會詐棺材本 前理事長自稱也是受害者

聯合報 / 記者林保光／高雄即時報導

曾設址在高雄市前鎮區的「台灣善助慈善關懷協會」，被控以互助會手法，全台招收老人入會，詐騙老人的棺材，高雄市警方今天下午找到曾掛名理事長的王姓男子，但王稱他也是「受害者」，他的名義是被「會長」林姓男子私自拿去掛名，自己被騙上百萬元。

台灣慈助慈善關懷協會以「台灣新世紀善良人際關係發展協會」名稱，自2011年7月15日，用詹姓男子的名義，在高雄市前鎮區中山二路某商辦大樓設為會址。由於有人在雲林向警方報案受騙，警方獲悉會址在高雄市，高雄市警方今天查訪會址，才知2個月前這協會已經退租。

高雄市警方惟恐有高雄也有民眾受騙，今天追查協會相關幹部及會址承租人，發覺詹姓男子早在2017年已經死亡，曾掛名台灣善助慈善關懷協會「理事長」的王姓男子（68歲）住小港區，今天下午找到王姓男子，王即稱「我也是受害者」。

王姓男子拿出一些協會資料，說「會長」林姓男子是他以前在保險公司的副總，他退休後，林找他說要設慈善會，他是「志工」，後來提出互助會的分級制度，拉50人就當「組長」，可月領5000元，拉101人升「主任」，可領1萬元，會長以他的名義去掛名為協會理事長，領2萬多元，後來林說要遷移會址，沒再掛他的名字，直到發覺會長「跑了」，他還曾帶人向調查局報案。

高雄警方表示，雖然找到王姓男子，但還沒有其他受騙人資料，正找尋受騙人了解案情，暫無法依嫌疑人將王姓男子移送法辦。

台灣善助慈善關懷協會前理事長王姓男子（背對者）說明他也是「受害者」。記者林保光／攝影
台灣善助慈善關懷協會前理事長王姓男子（背對者）說明他也是「受害者」。記者林保光／攝影

高雄市 棺材

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