巴拿馬籍貨輪在馬祖外海進水傾斜 兩岸同步救援
巴拿馬籍大豐號貨輪昨天自福建馬尾港出港，欲至浙江某港修船廠上架檢修，但今下午航經馬祖東引海域時，發現船艙進水，還因此傾斜20度。雖然目前無立即危險，但船上23名船員還是很緊張，據悉，陸方目前已派遣2架直升機前往救援，馬祖海巡也增派馬祖海域線上「連江艦」前往協處。
近日東北季風強勁，總噸重3170的巴拿馬籍大豐號貨輪今下午1時許，航經馬祖東引西南方2. 1浬（禁止水域線上），發現船艙進水且傾斜，趕緊透過無線電呼救，馬祖海巡隊獲報在下午13點50分派出線上3586艇抵達現場協處。
航港局北部航務中心經聯繫大豐號貨輪，得知這艘冷藏船的船長約90.68、船寬15.5，是空艙，船上搭載輕油80噸、重油0.8噸，目前無立即危險，船隻目前下錨等待東海救拖船前往救援，陸方在下午14時16分也派遣2架直升機前往吊掛救援。
據了解，由於現場風浪很大，風力為6-7陣風9，船上搭載的23名船員，當中有8位印尼籍、15位陸籍，目前都無人員受傷。
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