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福華上百億身價富二代 流連萬華麻將賭場被逮
台北市萬華警分局去年9月破獲一處麻將賭場，不料高齡82歲的福華飯店第二代廖姓男子，竟也在其中賭博，他被逮後在賭場外的司機還想幫老闆頂罪，廖被函送法辦。
據了解，該賭場掛名棋牌社，實際上是經營麻將賭場，現場打500底的麻將，台費則是1百元，每將由棋牌社抽取2百元的抽頭金，廖男被抓時，現場共有36名賭客、9張麻將桌，和廖男對賭的賭客，根本不知廖男是身價上百億的大老闆。
廖男被警方查獲後，表示自己到賭場找王姓友人，因友人有事外出才幫忙打牌，不過警方懷疑他的說詞，加上他確實下場打牌，因此仍以賭博罪函送法辦。
轄區警方指出，游姓男子（60歲）在漢口街開設賭場，警方查緝搜出14萬抽頭金以及78萬元賭資，訊後將負責人依賭博罪嫌送辦。
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