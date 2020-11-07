這家慈善會被控吸金詐財？ 雲林男子疑受騙才曝光

為老人存老本，理財要小心。記者蔡維斌／翻攝 設在高雄的一家「慈善關懷協會」以生前存棺材之名招攬民眾入會並以月繳方式「存款」可享優惠利率。雲林縣古坑鄉男子四年前幫臥病多年的爺爺入會，繳了約二十萬元，最近發現慈善會疑已人去樓空，疑受騙上當，即向警方報案。

雲林警方表示，目前只知僅一人受害，但並未向雲林警方報案，是否還有其他受害人仍在了解。雲林縣府社會處也呼籲老人理財要特別小心，將會加強宣導防範。

高雄這家慈善互助會以存「棺材本」之名，四處招攬會員，無病史、年齡限制，甚至已生病的人都可參加，月繳2千元，不僅可保本，往生後還能加碼領回2成以上利息作為慰問金。

雲林縣一名古坑鄉民，4年為臥病的爺爺入會並月繳2000元共已繳了約20萬元，上月間發現對方帳戶已被凍結，他打電話詢問互助會卻發現已人去樓空，趕緊報案。他向警方指出，爺爺84歲長年臥病，想讓爺爺能老有所終，四年前和家人商量後，繳了1500元入會費參加該慈善會，並以月繳2000元等於是為爺爺存款。

這名受害鄉民表示，就當是存錢、繳保險，加上親友推薦，不疑有他才入會，上月初他要去匯款，卻發現互助會郵局帳戶已凍結，進一步向人查問，才知慈善互助會已人去樓空。

據了解，該慈善會2012年登記也屬合法慈善會，目前到底有多少人受害。雲林警方表示，目前雲林僅知一人受害，也未向雲林警方報案，該案由高雄處理中。雲林縣社會處也表示，雲林老人多，將會加強宣導理財務必找合法可靠的金機構，切勿任意參加來路不明的機構。