快訊

密西根州計票軟體出包！把川普6000張選票算給拜登

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／能高縱走山友高山症咳血危急 陸空救援成功救人

聯合報 / 記者江良誠王燕華／南投即時報導

新北市登山隊3日從南投縣仁愛鄉屯原登山口入山，準備以5天4夜完成北三段能高安東軍山縱走，不過5日晚間胡姓隊員在屯鹿池出現嚴重高山症反應，還咳血，直升機因為颱風天候不佳無法救援，救難人員入山接應，今天上午在萬大南溪與登山隊會合，再次申請空勤直升機救援，成功吊掛下山，送醫治療後已無生命危險。

南投縣消防局第二大隊副大隊長蔡佩軒說，來自新北市的兩支登山隊共9人，3日從屯原登山口入山，計畫以5天4夜完成全長100多公里的能高安東軍縱走，預計今天從奧萬大下山。

未料，53歲的胡姓隊員4日出現氣喘等高山反應，5日晚間在屯鹿池症狀加劇，雖然服用丹木斯等藥物仍無法改善，甚至咳血。同行隊員趕緊電話報案，南投縣消防局申請直升機預計昨天上午吊掛，但因為閃電颱風影響，能見度不佳只好折返。南投縣消防局派出搜救人員上山接應，同時請登山隊慢慢帶著胡姓隊員下撤，降低海拔高度減輕高山反應。

今天上午，搜救隊員根據登山路線，前往萬大南溪成功與登山隊會合，救難隊員評估胡姓山友症狀，立即申請直升機協助後送。空中勤務總隊調派台中機隊於9時17分起飛，9時42分抵達萬大南溪，10時20分降落於奧萬大大草坪，由仁愛消防分隊後送至埔里榮民醫院。

蔡佩軒說，能高縱走從最北邊的能高山到最南的安東軍山，長度100多公里，沿線有許多高山湖泊， 也有最秀麗的草坡綿延，是中央山脈稜線上最美麗的一段，但沿途都是3000公尺以上高山，很容易出現高山反應，一般縱走都安排6至7天，讓身體容易適應高山環境，但高山症仍難以預料，根據研究，台灣有近3分之1山友會發生急性高山症，少數嚴重到腦水腫或肺水腫，若沒有及時下撤，有生命危險。

南投縣搜救隊員在萬大南溪與新北登山隊會合。圖／南投縣消防局提供
南投縣搜救隊員在萬大南溪與新北登山隊會合。圖／南投縣消防局提供
南投縣搜救隊員在萬大南溪與新北登山隊會合。圖／南投縣消防局提供
南投縣搜救隊員在萬大南溪與新北登山隊會合。圖／南投縣消防局提供
能高縱走是熱門登山路線，但沿途幾乎是3000公尺高山，容易出現高山反應。圖／南投縣消防局提供
能高縱走是熱門登山路線，但沿途幾乎是3000公尺高山，容易出現高山反應。圖／南投縣消防局提供

直升機 高山症

延伸閱讀

三縣市五校師生結伴挑戰合歡山 可惜差100公尺攻頂

蔡佩軒接棒張惠妹、頑童 代言手遊價碼「很滿意」

破億點擊率認證暖嗓創作女聲首次代言遊戲！2轉轉生、完美好聲音成《完美世界M》改版亮點

挑戰能高縱走傳意外 六旬男疑高山症失溫身亡

相關新聞

台師大女學生遭怪男尾隨 貼身問「介不介意當男友」

長榮外籍女大生在台遭擄殺舉國嘩然，教育部急補校安破網，但在10月30日晚間，一名國立台灣師範大學（簡稱台師大）女學生遭怪...

新北保全隨機強拉8歲童施暴甩巴掌 檢認恐反覆實施聲押

新北市泰山體育場6日晚間7時30分左右，驚傳陌生中年男子強拉孩童甚至當眾殘虐施暴，幸好民眾見義勇為呼救並報案、協助警方圍...

太魯閣馬拉松傳虎頭蜂襲人 10多人被螫2人送醫

太魯閣峽谷馬拉松今天登場，上萬名跑者起跑後，在上午接近9時，傳出有跑者遭到虎頭蜂攻擊。主辦單位表示，在布洛灣路段附近約有...

女大生案模仿效應？新北永和女深夜遭跟蹤要拍照卻沒路燈

新北市永和疑似發生類似台南馬國女大生遭遇的隨機擄人事件，雖未得逞，卻讓當事人及附近民眾驚慌不已，部分女性表示住在附近，最...

影／男騎士硬闖中橫便道管制站撞傷2人 遭攔竟跳懸崖失蹤

一名男子昨晚騎機車從梨山往谷關方向騎乘，硬闖中橫便道德基管制站，撞傷2名管制人員後，繼續騎車往谷關方向行駛，最後人車在谷...

影／能高縱走山友高山症咳血危急 陸空救援成功救人

新北市登山隊3日從南投縣仁愛鄉屯原登山口入山，準備以5天4夜完成北三段能高安東軍山縱走，不過5日晚間胡姓隊員在屯鹿池出現...

8旬老翁夜躺人行道吃饅頭 暖心警助返家

82歲的吳姓老翁，日前獨自倒在高雄橋頭區橋新六路的人行道上，被熱心民眾發現，警方立即上前檢查吳翁傷勢，並找到吳的聯絡資料...

台南警民合作！今年1至10月阻止詐騙682件 擋下近2億元

台南市警局統計今年1至10月份金融機構及超商通報攔阻民眾被害件數共計有682件，攔阻被害款項達到1億935萬2361元，...

鹿港台61線聯結車翻覆 車身扭曲「折甘蔗」人沒事

彰化縣鹿港鎮台61線北上175公里今天上午9時許一輛聯結車突然翻覆，彰化消防局獲報到場搶救，發現駕駛自行脫困，沒有人員受...

香港投資公司早解散 八旬退休老翁欲匯款508萬險上當

台南市80歲周姓阿公是退休人員，日前經友人介紹高投報基金，他信以為真，昨天偕同老伴到台銀欲匯款508萬現金到香港給對方，...

老學長「鬥相共」 南警三分局攜手巡守隊守護校園安全

長榮女大生遭殺害不幸事件發生後，引發各界對社區及校園安全的疑慮，台南市警第三分局動員轄內里、社區守望相助隊，結合在地居民...

老翁騎車要去北屯宮廟拜拜 深夜2時迷航到烏日問路

台中市警局烏日派出所今天說，花甲之年徐姓老翁日前從北屯區住家出門，說要去要去北屯的廟宇拜拜，竟音訊全無失蹤，徐妻報警協尋...

熱門新聞

身障姊妹花情竇初開 先後遭母親同居人摘花

2週換一次住處！北市信義夜店殺警案 主嫌躲這遭活逮

刑事局破獲走私10萬顆制式手槍彈 業者喊冤稱廠商寄錯

影／男騎士硬闖中橫便道管制站撞傷2人 遭攔竟跳懸崖失蹤

護理師產子疑窒息死亡 將男嬰裝垃圾袋丟掉遭判刑

太魯閣馬拉松傳虎頭蜂襲人 10多人被螫2人送醫

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。