影／能高縱走山友高山症咳血危急 陸空救援成功救人

新北市登山隊3日從南投縣仁愛鄉屯原登山口入山，準備以5天4夜完成北三段能高安東軍山縱走，不過5日晚間胡姓隊員在屯鹿池出現嚴重高山症反應，還咳血，直升機因為颱風天候不佳無法救援，救難人員入山接應，今天上午在萬大南溪與登山隊會合，再次申請空勤直升機救援，成功吊掛下山，送醫治療後已無生命危險。

南投縣消防局第二大隊副大隊長蔡佩軒說，來自新北市的兩支登山隊共9人，3日從屯原登山口入山，計畫以5天4夜完成全長100多公里的能高安東軍縱走，預計今天從奧萬大下山。

未料，53歲的胡姓隊員4日出現氣喘等高山反應，5日晚間在屯鹿池症狀加劇，雖然服用丹木斯等藥物仍無法改善，甚至咳血。同行隊員趕緊電話報案，南投縣消防局申請直升機預計昨天上午吊掛，但因為閃電颱風影響，能見度不佳只好折返。南投縣消防局派出搜救人員上山接應，同時請登山隊慢慢帶著胡姓隊員下撤，降低海拔高度減輕高山反應。

今天上午，搜救隊員根據登山路線，前往萬大南溪成功與登山隊會合，救難隊員評估胡姓山友症狀，立即申請直升機協助後送。空中勤務總隊調派台中機隊於9時17分起飛，9時42分抵達萬大南溪，10時20分降落於奧萬大大草坪，由仁愛消防分隊後送至埔里榮民醫院。