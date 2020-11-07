8旬老翁夜躺人行道吃饅頭 暖心警助返家

82歲的吳姓老翁，日前獨自倒在高雄橋頭區橋新六路的人行道上，被熱心民眾發現，警方立即上前檢查吳翁傷勢，並找到吳的聯絡資料，順利通知老翁家屬前來，結束一場驚魂記。

警方表示，岡山警分局橋頭分駐所上月31日晚上8點多時獲報，有熱心民眾在橋頭區橋新六路路段，發現吳翁倒臥在人行道上，巡邏警員一到場，持續呼喚並輕拍吳翁，查看他是否還有意識。

直到吳翁腳趾抽動，不久後即醒來，警員趁機詢問吳翁的年籍資料，但他都未回應，只是默默吃著手上的饅頭，警方只好一人攙扶吳翁，一人檢查他身上一人檢查他身上有無傷勢。