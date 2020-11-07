勤前酒測列冊引不滿 高市警：觀察合格可撤銷
高雄市上月接連發生員警酒駕，市警局列冊追溯32名有紀錄同仁為勤前酒測對象，引發基層不滿。對此市警局解釋，只要觀察3個月或半年時間，無狀況者就可由單位報請撤銷。
針對地方基層不滿，高雄市警局表示，只要觀察3個月或半年時間，無狀況者就可由單位報請撤銷，主要用意是為保護同仁。
高雄市上月接連發生員警酒駕事件，市警局六龜分局茂林分駐所員警上月23日酒駕自撞，這是六龜分局10月以來的第二件員警酒駕，且23日肇事員警是累犯，引起高雄市長陳其邁震怒，警察局火速對員警記兩大過並免職，事件引發議論。
高雄市警局為整肅員警紀律，要求列冊酒駕員警外，並追溯撤銷列管的同仁，列為勤前酒測對象，共計32人。另也對約350人有酒駕高風險和偏遠地區40歲以上員警實施家訪及地方風評訪查。
高雄市警局今天指出，由於六龜分局謝姓員警酒駕累犯，重創警局形象，因此對107年至今分析員警酒駕態樣及提出策進作為。
市警局分析，107年高雄市員警酒駕共有8件、108年9件、今年至今共有6件，且均在員警休假期間發生，平均年齡都在45歲以上，也將對曾酒駕者列管造冊。
市警局表示，針對酒駕員警，除將員警考績列丙等，年終獎金恐損失新台幣45萬多元，並安排每天8小時守望勤務，累犯者更可記兩大過免職。
防制酒駕部分，市警局也將轉介有酗酒習性員警到醫療機構治療，並列冊有酒駕紀錄的32名員警在勤前酒測；高風險及偏遠地區員警則以家訪或訪查地方風評。
至於湖內、旗山、六龜等偏遠地區員警，因酒宴後叫計程車不易，也將另由分局組織親友共駕團或代叫計程車專案，避免酒後駕車。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言