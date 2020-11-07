勤前酒測列冊引不滿 高市警：觀察合格可撤銷

高雄市上月接連發生員警酒駕，市警局列冊追溯32名有紀錄同仁為勤前酒測對象，引發基層不滿。對此市警局解釋，只要觀察3個月或半年時間，無狀況者就可由單位報請撤銷。

針對地方基層不滿，高雄市警局表示，只要觀察3個月或半年時間，無狀況者就可由單位報請撤銷，主要用意是為保護同仁。

高雄市上月接連發生員警酒駕事件，市警局六龜分局茂林分駐所員警上月23日酒駕自撞，這是六龜分局10月以來的第二件員警酒駕，且23日肇事員警是累犯，引起高雄市長陳其邁震怒，警察局火速對員警記兩大過並免職，事件引發議論。

高雄市警局為整肅員警紀律，要求列冊酒駕員警外，並追溯撤銷列管的同仁，列為勤前酒測對象，共計32人。另也對約350人有酒駕高風險和偏遠地區40歲以上員警實施家訪及地方風評訪查。

高雄市警局今天指出，由於六龜分局謝姓員警酒駕累犯，重創警局形象，因此對107年至今分析員警酒駕態樣及提出策進作為。

市警局分析，107年高雄市員警酒駕共有8件、108年9件、今年至今共有6件，且均在員警休假期間發生，平均年齡都在45歲以上，也將對曾酒駕者列管造冊。

市警局表示，針對酒駕員警，除將員警考績列丙等，年終獎金恐損失新台幣45萬多元，並安排每天8小時守望勤務，累犯者更可記兩大過免職。

防制酒駕部分，市警局也將轉介有酗酒習性員警到醫療機構治療，並列冊有酒駕紀錄的32名員警在勤前酒測；高風險及偏遠地區員警則以家訪或訪查地方風評。

至於湖內、旗山、六龜等偏遠地區員警，因酒宴後叫計程車不易，也將另由分局組織親友共駕團或代叫計程車專案，避免酒後駕車。