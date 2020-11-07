台南警民合作！今年1至10月阻止詐騙682件 擋下近2億元

台南市警局統計今年1至10月份金融機構及超商通報攔阻民眾被害件數共計有682件，攔阻被害款項達到1億935萬2361元，比去年同期增加76個百分比、被害款項也增加94個百分比，數據呈現警民合作的漂亮成績。

台南市警局表示，在防詐方面，首創「里鄰長」、「超商業者與店員」、「金融機構幹部與行員」以及「校園教官、校安人員」LINE防制詐騙四道封鎖線群組，宣導並強化金融機構及超商賣場人員於第一時間發現有疑似詐騙情形時的關懷提問，並立即啟動空中通報警方到場及時攔阻詐騙。

在打擊詐欺部分，針對車手至台南市提領更是下足苦心，不但創立LINE群組迅速通報並即時調閱監視器影像同步追緝，分析詐欺車手提款熱點、熱區、熱時，由各所機動編排勤務至熱點加強埋伏守候，以迅速查獲車手，再運用大數據關聯性分析向上溯源，車手提領次數自105年度被提領1萬2144次，已大幅並逐年降低至108年的3209次，統計今年度1月至10月更降至為2023次，車手提領次數為六都最低，攔阻成效領先全國！

台南市警局長詹永茂表示，市長黃偉哲每月親自召開治安報，11月2日起發布淨化治安專案的執行，5日以來重要治安績效有第二分局檢肅治平對象1件10人到案、第四分局查獲改造手槍2枝、第六分局查獲販賣二級毒品以外；佳里分局昨天破獲以謝姓主嫌為首的5人詐欺集團犯罪組織。

在攔阻詐騙部分，也成功攔阻詐騙共計12件，總金額超過新臺幣907萬餘元，鵲第五分局接獲國泰世華銀行行員通報，成功攔阻蘇姓民眾欲匯款到境外之假投資詐騙新台幣30萬元、聯邦銀行行員及時通報警方成功阻詐蕭姓民眾欲匯款虛擬貨幣投資200萬元詐騙案，還有新營分局員警成功攔阻蔡姓女子欲匯款50萬保單詐騙等案件。