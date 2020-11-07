香港投資公司早解散 八旬退休老翁欲匯款508萬險上當

台南市80歲周姓阿公是退休人員，日前經友人介紹高投報基金，他信以為真，昨天偕同老伴到台銀欲匯款508萬現金到香港給對方，行員等察覺有異，通報市警二分局人員到場，經查明周翁口中投資公司早已解散，阿公得知險遭詐騙，嚇出一身冷汗，再三向行員及警方致謝，保住退休金。

警方指出，昨天中午11時40分周翁與妻子兩人結伴到中西區府前路台灣銀行，開口欲匯款508萬多元到香港，蔡姓女行員及阮姓女襄理直覺有異，進一步詢問何以要匯巨款到香港，周翁自稱要投資，但對相關投資內容卻不甚了解，懷疑遭詐騙取財，立即通知轄區派出所巡邏人員警到場協助。

經警方查明該公司現已解散，再加上周似對友人身分不太清楚，研判是假投資、真詐財的詐騙手法。經警方合力勸說下，周氏夫婦才打消匯款念頭，成功阻詐508萬多元。