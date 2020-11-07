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香港投資公司早解散 八旬退休老翁欲匯款508萬險上當

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市80歲周姓阿公是退休人員，日前經友人介紹高投報基金，他信以為真，昨天偕同老伴到台銀欲匯款508萬現金到香港給對方，行員等察覺有異，通報市警二分局人員到場，經查明周翁口中投資公司早已解散，阿公得知險遭詐騙，嚇出一身冷汗，再三向行員及警方致謝，保住退休金。

警方指出，昨天中午11時40分周翁與妻子兩人結伴到中西區府前路台灣銀行，開口欲匯款508萬多元到香港，蔡姓女行員及阮姓女襄理直覺有異，進一步詢問何以要匯巨款到香港，周翁自稱要投資，但對相關投資內容卻不甚了解，懷疑遭詐騙取財，立即通知轄區派出所巡邏人員警到場協助。

經警方查明該公司現已解散，再加上周似對友人身分不太清楚，研判是假投資、真詐財的詐騙手法。經警方合力勸說下，周氏夫婦才打消匯款念頭，成功阻詐508萬多元。

台南市政府警察局首創「里鄰長」、「超商業者與店員」、「金融機構幹部與行員」以及「校園教官、校安人員」LINE防制詐騙四道封鎖線群組，宣導並強化金融機構及超商賣場人員於第一時間發現有疑似詐騙情形時的關懷提問，並立即啟動空中通報警方到場及時攔阻詐騙，市長黃偉哲在每月召開治安會報並親自主持，特別強調打詐務求防範於未然，阻詐防制勝於偵查。

經銀行及警方合力勸說下，周翁夫婦當場打消匯款念頭，成功阻詐508萬多元。記者邵心杰／翻攝
經銀行及警方合力勸說下，周翁夫婦當場打消匯款念頭，成功阻詐508萬多元。記者邵心杰／翻攝

詐騙 香港 超商

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