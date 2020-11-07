馬來西亞籍女學生單車不見 警2小時尋回家長讚不絕口

馬來西亞國籍陳姓女學生來台依親住台南新化，昨天騎腳踏車到學校上課，下課後發現車不見了，急忙打電話給在南科工作的父親，帶女兒到新市分駐所求助警方幫忙協尋。

新市分駐所巡佐陳育義、警員方上銘，瞭解案情後，先安撫陳小妹妹，並詢問腳踏車所放位置，隨即帶其父女前往現場勘查。

陳父稱他是馬來西亞國籍來台依親，老婆是印尼籍，現於南科台積電擔任臨時工，家中經濟狀況小康，女兒的腳踏車剛新買不久，對孩子來說是上課交通工具很重要，家中也無多餘的錢再買新腳踏車，如果腳踏車找不回來，他每天上班就要先載女兒上學，然後再去上班會很不方便，拜託警方能幫忙找尋女兒的腳踏車。