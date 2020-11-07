馬來西亞籍女學生單車不見 警2小時尋回家長讚不絕口
馬來西亞國籍陳姓女學生來台依親住台南新化，昨天騎腳踏車到學校上課，下課後發現車不見了，急忙打電話給在南科工作的父親，帶女兒到新市分駐所求助警方幫忙協尋。
新市分駐所巡佐陳育義、警員方上銘，瞭解案情後，先安撫陳小妹妹，並詢問腳踏車所放位置，隨即帶其父女前往現場勘查。
陳父稱他是馬來西亞國籍來台依親，老婆是印尼籍，現於南科台積電擔任臨時工，家中經濟狀況小康，女兒的腳踏車剛新買不久，對孩子來說是上課交通工具很重要，家中也無多餘的錢再買新腳踏車，如果腳踏車找不回來，他每天上班就要先載女兒上學，然後再去上班會很不方便，拜託警方能幫忙找尋女兒的腳踏車。
善化分局說，巡佐陳育義、警員方上銘隨即調閱相關影像資料，研判單車遺失方位，駕駛巡邏車前往轄區偏僻道路及產業道路附近幫忙找尋，大街小巷尋找1個多小時，終於在新市區永漢路與興業路路口旁草叢內找到陳小妹妹的腳踏車，「陳父欣喜若狂，稱讚台灣警察效率很好，短短2小時內就尋獲愛女的單車，頻頻道謝致意」。
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