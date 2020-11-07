桃園8旬老翁郵局辦完事忘了機車停哪 熱心警幫找愛車

桃園八德警方今天指出，一名8旬魏姓老翁前天早上到郵局辦完事，一踏出大門就忘了自己的機車停哪，也擔心愛車被偷，高明派出所員警巡邏得知老翁急尋愛車，積極陪老翁四處尋找，並調閱天羅地網監視器畫面，結果才發現老翁是先將機車停在郵局對面巷內再步行到郵局，愛車完好如初，警方也藉此提醒家人多加關懷陪伴家中長者。

高明派出所所長姚秋全前天早上9時點多執行校園安全維護勤務時，發現一名8旬魏姓老翁於永豐路上的高城郵局不停徘徊、神情不安，主動上前關心，老翁焦急地說，自己的機車停放郵局前，但從郵局辦好事出來後，就發現機車不見了，鑰匙也忘記拔。

高明派出所所長姚秋全也通知警員鄧立海及胡峻豪到場了解，先安撫老翁情緒，並跟隔壁早餐店借椅子，請老翁坐下來休息，員警先是在郵局附近找車，還調閱附近商家監視器，但都沒有斬獲，接著又陪同老翁開車巡視郵局附近及住家周邊，並調閱派出所內天羅地網監視器，才終於發現老翁身影，但老翁是步行到郵局，並未拍到騎車。

員警看了便詢問魏姓老翁是否是先將機車停在郵局對面巷內？老翁頓時才想起機車就是停在巷內沒錯，接著才步行到郵局，警方隨即用警車載送老翁前往郵局對面巷內取車，老翁看到愛車仍在原地興奮又開心，露出欣慰的笑容，同時也向警方頻頻道謝。