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男子朝住家附近汽車潑汽油縱火 警逮人送辦

中央社 / 台北7日電

57歲陳姓男子今晨持裝汽油的寶特瓶，朝一輛停放在北安路巷弄的汽車潑油後縱火，案發地點位於當地里辦公室前，警方調閱監視器後，逮捕住在附近的陳男，警詢後送辦。

北市北安路巷弄今晨1時許發生火警，警消派員到場發現，有一輛停放在當地里辦公室旁的汽車遭燒毀，連帶一輛機車受損，經撲滅火勢後，初步研判是人為縱火，隨即調案發地周邊監視器，掌握涉案男子身分。

台北市警察局中山分局大直派出所長黃敏表示，調閱監視器後，發現縱火嫌犯是住在附近的57歲陳姓男子，立即前往陳男住家，當場起獲作案用裝汽油的寶特瓶、火柴、做案服飾及汽油發票等物。

警方案發後3小時逮捕涉嫌縱火的陳姓男子到案，但陳男警詢時不願透露犯案原因，且保持緘默，因監視器拍攝到陳男犯案畫面，警方詢後依公共危險罪嫌移送台北地檢署偵辦。

監視器 縱火 北市

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