新北保全隨機強拉8歲童施暴甩巴掌 檢認恐反覆實施聲押

新北市泰山體育場6日晚間7時30分左右，驚傳陌生中年男子強拉孩童甚至當眾殘虐施暴，幸好民眾見義勇為呼救並報案、協助警方圍捕41歲吳姓嫌犯，他卻供稱只是因為不爽被老闆開除，拿陌生小孩出氣。新北警方依傷害及妨害自由罪嫌送辦後，新北檢方今天向法院聲請羈押。

林口警分局泰山分駐所所長張金全指出，1名8歲男童昨晚獨自在住家附近的泰山體育場內活動，突然間被身穿保全制服的41歲吳姓嫌犯用力扣住手臂，強行往外拖著走，孩子嚇得大聲哭喊，「救命！」

1名婦人見狀近身試圖去拉男童，並沿途大喊：「大家快來！他在抓小孩子！」這時吳嫌突然惱羞成怒，高舉手臂非常殘暴猛呼孩子一巴掌，把他整個人打飛起又重摔下。這時後方另1名路人大聲喝斥吳嫌，並警告他：「我已經錄影了！」同時已有其他路人報案，員警隨後趕抵，與民眾合力壓制逮捕吳嫌。

孩子的父母晚上都在上班，事後由祖母帶回。吳嫌面對警員偵詢時供稱不認識男童，只是因為保全工作昨天剛被老闆解聘，心情很不好，隨機找陌生男童出氣。