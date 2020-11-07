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老學長「鬥相共」 南警三分局攜手巡守隊守護校園安全
長榮女大生遭殺害不幸事件發生後，引發各界對社區及校園安全的疑慮，台南市警第三分局動員轄內里、社區守望相助隊，結合在地居民力量，找來老學長「鬥相共」，社區內學校周邊及治安死角處所，透過複式巡邏及監視器裝設，共同守護社區及母校安全。
警方指出，公親里長王金樹率公親巡守隊員跨區協助母校巡查，阿公阿嬤級的老學長出面「鬥相共」，守護小學弟妹安全，別有薪火相傳意義。另成立3年的塩田里巡守隊，透過社區關懷聚點，扶老助弱，已多次獲市政府評鑑績優，主動跨區巡邏鄰近社區的土城高中，潔白車身的巡邏車在校園外巡簽時，令夜輔下課的師生更安心。
此外，州北社區巡守隊，除全年無休，編組夜間穿梭社區巷弄巡邏外，經營牛排餐館的隊長，更自掏腰包斥資20多萬，在社區內各個角落，設置50組監錄鏡頭，守護鄰里安全，屢屢協助警方破獲社區竊盜案件，令宵小不敢妄為。
台南市警三分局指出，安南區現有守望相助隊13隊，巡守區域內設有各級學校者計有3隊，經協調延伸巡守範圍，已有公親、塩田、溪東、理想等4個里及總頭、州北等2個社區，共6個守望相助隊可協助巡守7所學校，維護學生上下學安全，及增強夜間校園周邊巡邏密度。
同時，警方輔導州北、公親、溪北等里，運用社區資源，部署建置社區型監視器近百組，結合警局既有路口治安監錄系統，深入社區巷弄，建構點、線、面治安監控網絡，強化治安防護能量。
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