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老翁騎車要去北屯宮廟拜拜 深夜2時迷航到烏日問路

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導

台中市警局烏日派出所今天說，花甲之年徐姓老翁日前從北屯區住家出門，說要去要去北屯的廟宇拜拜，竟音訊全無失蹤，徐妻報警協尋，烏日派出所員警在凌晨2時許發現老翁竟騎車出現在烏日區街頭問路「我要去北屯的宮廟拜拜，但怎麼騎都找不到？」帶回派出所，通知徐妻認領。徐妻到派出所，見到老先生平安歸來，喜極而泣，放下心中大石頭，並對警方積極協尋表達感激。 

徐妻表示，丈夫是北屯興安路一間廟宇的虔誠信徒，常常去拜拜，離住處不遠，對往返廟宇的路再熟悉不過，沒想到丈夫當天剛好沒帶手機出門，一直無法聯繫上，她擔心地像熱鍋上螞蟻，急忙至派出所報警協尋。

烏日派出所說，員警日前凌晨2時許，在烏日區新興路與公園路口，發現一名老翁在冷颼颼的深夜裡搖搖晃晃騎乘機車，非常危險，上前攔下老翁機車，並且關懷詢問，老翁表示，「我要去北屯的宮廟拜拜，但怎麼騎都找不到？」員警查詢機車車籍資料查出徐姓老翁身分，且當天早上已經被家人報請協尋，帶回派出所通知徐妻認領。    

警方呼籲，家中長者有類似情形，請配掛防走失手鍊或衣服繡上姓名連絡方式，讓熱心民眾或員警發現時可以迅速通知家屬。

花甲之年徐姓老翁日前一早從北屯區住家出門到附近宮廟拜拜，竟在深夜出現在烏日區街頭，還好被烏日派出所員警發現，協助返家。記者趙容萱／翻攝
花甲之年徐姓老翁日前一早從北屯區住家出門到附近宮廟拜拜，竟在深夜出現在烏日區街頭，還好被烏日派出所員警發現，協助返家。記者趙容萱／翻攝
花甲之年徐姓老翁日前一早從北屯區住家出門到附近宮廟拜拜，竟在深夜出現在烏日區街頭，還好被烏日派出所員警發現，協助返家。記者趙容萱／翻攝
花甲之年徐姓老翁日前一早從北屯區住家出門到附近宮廟拜拜，竟在深夜出現在烏日區街頭，還好被烏日派出所員警發現，協助返家。記者趙容萱／翻攝

老翁 失蹤

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