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繳互助金多年驚疑遭詐 高雄受害者要聯合提告慈善協會

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導

內政部登記、會址設在高雄市的「台灣善助慈善關懷協會」，以相互扶持的慈善宗旨為由，在全台招收會員繳交助老費，但許多會員9 月間發現在未被告知、也不知什麼原因的情況下，已被「終止合約」，拿不回已繳的錢，有人聲稱損失達60萬元，現任王姓理事長也聲稱自己是受害者，會員繳的錢被之前的林姓理事長拿走了。繳了互助費的民眾和王姓理事長都要對協會和林姓前理事長提告。

住在小港區一名受害的林小姐說，她繳費繳了7年8個月了，每個月繳2000元，算下來也有18萬元之多；7年多前是她的鄰居、也就是現在的王姓理事長來招募，說這個協會有一種互助的方式，每個月存1到3份會費，等家中的老人過世，就會把累繳的錢拿給會員為老人家辦喪葬，但如簽約之後沒有按期繳，會被約止合約，她選擇一個單位，每個月按期繳2000元，甚至今年8、9月都有繳。

林小姐表示，王姓理事長的女兒在協會工作，今年8月間突然沒有去工作，但他們不知是什麼原因，到9月間，有一名也繳了很多年的鄰居，當月26日繳了錢，28日家中長輩過世，結果沒有收到互助金，大家才驚覺情況不對，也開始追查，王姓理事長10月還拿了4000元要還她，她沒有拿並決定提告。

林小姐說，她後來才知道，自己已在7月間被協會片面「終止給約」，可是王姓理事長8月間還收了她繳的費用，並且用雲林據點的名義開給她收據，她可能以此收據告王姓理事長涉偽造文書。

另一位蔡小姐也很生氣，自己的辛苦錢就這樣沒了，她打算和其他拿不回來錢的會員一起提告。

王姓理事長的女兒受訪時說，她的父親和林姓前理事長因都從事保險業而認識，她是到協會工作，後來協會沒有了，工作也沒有了，她不知道到底發生什麼事，她的父親也不知道什麼時候變成協會的理事長，可說是「人頭理事長」，協會的一些理監事也來反映不知什麼時候變成理監事，他們急著找原來的林姓理事長，可是一直找不到人，聯絡不上，她的父親決定和律師討論之後向林姓前理事長提告。

由於「台灣善助慈善關懷協會」是向內政部登記，屬全國性的社團，高雄市社會局表示這要由內政部管理，高雄市社會局無法管，但會持續關注，會員與協會之間如有糾紛，可能要採取法律行動。

疑以存棺材本名義涉嫌詐騙老人加入會員的慈善會，原設址在高雄市前鎮區這棟大樓。記者林保光／攝影
疑以存棺材本名義涉嫌詐騙老人加入會員的慈善會，原設址在高雄市前鎮區這棟大樓。記者林保光／攝影

內政部 高雄市

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