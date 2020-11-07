連2起死亡車禍 新北警籲遵守交通規則
一名機車騎士7日凌晨行經新北市五股區工商路時，和一輛從巷弄出來的自小客車碰撞，騎士送醫搶救後宣告不治。上午7時許也有另名行人穿越馬路時遭營業曳引車撞斃。
新北市蘆洲警分局今天0時許獲報，指在五股區工商路上發生車禍，警方到場發現，男性機車騎士直行於工商路上，與一旁巷子出來的自小客車發生碰撞。
警消緊急將機車騎士送往淡水馬偕醫院，搶救後仍不治；據查，雙方均無飲酒。
另外，龍米路一段上午7時許也發生死亡車禍。男子穿越馬路遭營業曳引車駕駛擦撞，警消據報趕到現場，但該名男子已明顯死亡未送醫。
兩起事故肇事原因正由警方進一步釐清中；警方呼籲，車輛行駛及行人穿越馬路均應遵守交通規則，小心慢行遵守規則才是回家唯一的路。
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