里長辦公室前凌晨火燒車 竟是居民涉縱火

台北市中山區一處里長辦公室前停放的車輛，今天凌晨遭人縱火，警方調閱監視器，查出是住在附近的陳姓男子涉案，3小時內逮回，不過他在派出所全程保持緘默，一句話都不回，警方仍在對他偵詢中。

陳嫌（52歲）今天凌晨1時許，涉嫌持裝滿汽油的寶特瓶，到北安路595巷一處里長辦公室前停放的汽車，將汽油淋在擋風玻璃再燃燒，附近住戶驚覺報案。

消防員趕抵滅火，幸無人傷亡，發現汽車起火點非在車底或內部，可能是人為縱火，警方調閱監視器，果然查出是陳縱火，得知他是附近住戶，3小時後緊急前他住處逮人。

警方在他住處查獲作案用裝汽油寶特瓶、火柴、購買汽油憑證及作案衣物。