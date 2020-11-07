強化校安防護網絡 中警三分局走進轄內20所校園檢視

台中市警三分局為使校園治安零死角，近日至轄內20所各級學校進行校園安全檢視，並由分局長張則誠及分局幹部至轄內大學及各級學校，與校方人員研討各項校園安全措施，主動積極發掘可能之問題，研議解決改善，共同建構安心的校園環境。

市警三分局所轄東、南區各級學校共計20所（大學2所、高中4所、國中4所、國小10所)，為降低校園安全風險，日前第三分局派遣專責警力化身「校園治安環境風水師」，從「嚴密監視保全功能、發覺潛藏犯罪傾向者、強化校園安全防護、校園周邊安全維護、建立聯繫通報機制」等面向。

逐一進行校園安全檢視，彙整校方初步建議後，由分局長張則誠及分局幹部，逐一至轄內學校拜訪會晤，共同發掘問題及改善，透過即時且密切的聯繫，讓校園安全防護網絡更臻完善，提供學子及家長們放心的學習環境。

分局長張則誠親赴轄內國立中興大學及中山醫學大學拜會校長及校方人員，對於校方所提之安全需求一一回應處理，除協助向權管單位提出燈光改善、路樹修剪等建議外，另亦會同社區守望相助隊、義警民防等民力，於上、下學及夜間時段，針點學生行經路線及夜間進出的宿舍周邊，增強巡邏密度提高見警率，以達犯罪預防之目的。