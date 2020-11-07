桃園機車撞壞警車保險桿 網友調侃「下車直接做筆錄」

桃園市平鎮區中豐路與南華街口，昨天發生一起機車疑似闖紅燈撞警車的事件，有民眾將照片PO網，引起網友一陣討論，有網友調侃「警察一秒抵達現場」。警方隨後到場，經確認雙方皆無酒駕，依法處理並協調後續賠償事宜。

平鎮警分局指出，昨天早上10點28分許，平鎮警分局715巡邏警車行經平鎮區中豐路與南華街口時，遭一名闖紅燈的30歲羅姓男機車騎士撞上，造成巡邏警車後保險桿毁損。事後有民眾將此「機車撞警車」的狀況發布在網上，不少網友調侃「這樣還要報警嗎?」「警察史上最快到現場」「下車直接做筆錄!效率」，還有人開玩笑說「誰給他的勇氣」。