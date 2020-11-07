聽新聞
test
0:00 / 0:00
桃園機車撞壞警車保險桿 網友調侃「下車直接做筆錄」
桃園市平鎮區中豐路與南華街口，昨天發生一起機車疑似闖紅燈撞警車的事件，有民眾將照片PO網，引起網友一陣討論，有網友調侃「警察一秒抵達現場」。警方隨後到場，經確認雙方皆無酒駕，依法處理並協調後續賠償事宜。
平鎮警分局指出，昨天早上10點28分許，平鎮警分局715巡邏警車行經平鎮區中豐路與南華街口時，遭一名闖紅燈的30歲羅姓男機車騎士撞上，造成巡邏警車後保險桿毁損。事後有民眾將此「機車撞警車」的狀況發布在網上，不少網友調侃「這樣還要報警嗎?」「警察史上最快到現場」「下車直接做筆錄!效率」，還有人開玩笑說「誰給他的勇氣」。
平鎮警分局表示，經交通分隊員警到場處理，駕車員警與羅男均無酒駕情形，但羅男腳部及左小指有輕微的擦傷、不願就醫，羅男已坦承交通違規而肇事，將依法處理並協調後續賠償事宜。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言