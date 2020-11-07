358萬超黃金車牌「8888-88」掛63萬本田惹議！背後卻有一段感人故事

民眾在路上看見一台本田(Honda)的Fit 1.5 VTi車款，上面掛著「8888-88」的黃金車牌在街上出沒，覺得車牌比車子本身貴，相當驚訝。 圖／爆廢1公社 為了講求吉利、好記，不少人會願意花錢選擇車牌號碼。但日前有民眾在路上看見一台本田(Honda)的Fit 1.5 VTi車款，上面掛著「8888-88」的黃金車牌在街上出沒，於是PO上網路給大家看，因為車牌價值比車子本身貴，不少人覺得是假的，但透過監理站資料證實為真，而且背後還有感人的故事。

臉書「爆廢1公社」5日有一名網友貼出一張照片，看到照片中有一台Honda轎車在路邊出沒，最令大家驚呼的是他掛著「8888-88」的黃金車牌，因為通常只有要價不斐的車子會這樣做，而這台車子為Fit 1.5 VTi車款，要價約63萬，卻配上這塊比車子貴上好幾倍的車牌，讓不少網友都抱持著懷疑的態度。

不少網友表示「假的吧，只有數字，且掛在一個價格不是很高的車子上，邏輯怪怪」、「P的啦，8都顛倒了」、「左邊第三個8怪怪的」「車子新的60幾萬...車牌拍價360萬.....」、「他的車牌可以買好幾台他的車」。

但根據公路監理站資料，這塊「8888-88」的車牌的確為本田車款，2012年4月出場，在101年時就發牌，由台北市監理所管轄，當時是以358.9萬價碼得標，根據「ETtoday新聞雲」報導，車牌背後有一段感人故事，據了解是北市某家頂級便服酒店的少東出價競標，黃金車牌是為了感念過去爸爸白手起家，努力打拚的人生歷程。