88歲老翁違規穿越馬路 遭連結車輾過慘死

88歲謝姓老翁今天上午7時許違規自新北市八里區龍米路一段穿越馬路時，遭路過的連結車51歲張姓駕駛輾過當場死亡，警方獲報前往，發現謝翁已明顯死亡未送醫，初判張姓駕駛因大車死角，未注意到謝翁才會釀禍，詢後依過失致死罪嫌隨案函送張男。

據悉，謝翁與家人同住，有舊房、新房兩間房子，分別位於龍米路兩側。監視器畫面顯示，當時龍米路一段為綠燈，但欲從舊家前往新住所吃早點的謝翁不僅未注意號誌，還違規未走斑馬線，直接穿越馬路，就在謝緩緩跨越中央分隔島後，橫跨在龍米路往五股方向路上時，張姓駕駛疑因車輛太高未注意到謝翁，直接輾過正在過馬路的謝翁，使他當場死亡。