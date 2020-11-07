騎士直行撞小巷竄出的休旅車 傷重不治魂斷住所附近

為了講求吉利、好記，不少人會願意花錢選擇車牌號碼。但日前有民眾在路上看見一台本田(Honda)的Fit 1.5 VTi車款，上面掛著「8888-88」的黃金車牌在街上出沒，於是PO上網路給大家看，因為車牌價值比車子本身貴，不少人覺得是假的，但透過監理站資料證實為真，而且背後還有感人的故事。

2020-11-07 11:17