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騎士直行撞小巷竄出的休旅車 傷重不治魂斷住所附近

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

52歲林姓騎士今天凌晨0時許於新北市五股區工商路段直行往民義路方向時，與一旁巷口竄出欲左轉的轎車發生碰撞，送醫後仍不治身亡，警方初步研判轎車駕駛雷男（31歲）未禮讓直行車輛所致，依過失致死將雷男函送，肇事責任待釐清。

監視器畫面顯示，當時從事金融業的林姓騎士剛下班正騎車準備返家，擔任工程師的雷男也剛下班，在開車返家途中，從工商路155巷左轉工商路時有停頓一下，但疑因未注意到林姓騎士，未禮讓直行車就轉出，讓直行的林閃避不及撞上，彈飛後頭部著地重創，當場失去呼吸心跳，緊急送醫後仍於上午1時許宣告不治。

事發地點就離林男住所不到2分鐘車程，警方經酒測，確認兩方駕駛均無酒駕情勢，初步研判車禍肇因爲雷男未禮讓直行車，依過失致死罪嫌將雷函送新北地檢署，肇事詳細責任則有待釐清。

林姓騎士機車因撞擊噴飛零件。記者柯毓庭／翻攝
林姓騎士機車因撞擊噴飛零件。記者柯毓庭／翻攝
休旅車上留下撞擊痕跡。記者柯毓庭／翻攝
休旅車上留下撞擊痕跡。記者柯毓庭／翻攝

監視器 車禍

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