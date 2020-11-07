明令禁售捕獸夾 屏東仍查出410具最大直徑達10公分以上

行政院農業委員會於民國100年6月已公布捕獸夾禁令，但台灣各地仍持續傳出捕獸鋏夾傷動物或致死的事件發生。即使明令捕獸夾禁止販售，但近期民眾發現屏東市某五經行私下販售捕獸夾，並通報屏東縣政府農業處動物保護及保育科，經稽查確認違法，並依動物保護法裁罰，另擴大稽查縣內48間五金零售業，共查獲410具捕獸夾開罰6個業者，也依規定繳回農委會。

縣府農業動保科本次稽查縣內，五經行業者與商家共48間，其中有6間業者發現有違反販售捕獸夾的情勢，共查獲410具非法販售的捕獸夾，其中，就有19個直徑達10公分以上的捕獸夾，小型獸夾則為243個。

動保人士指出，不少五金行業者知道不得販售捕獸夾，因此，將捕獸鋏放置在倉庫內，並不會直接陳列在商品架上，若有需要的人要購買，則須詢問店家才會拿出來單獨販售。

縣府農業處指出，縣內較常見捕獸鋏鄉鎮，以九如、萬丹、內埔、枋寮居多，使用範圍多為自家農產以防野生動物造成破壞，如獼猴、果子狸、野豬等，因售價便宜，導致許多農民仍選擇捕獸鋏來防範作物被野生動物破壞，反之，確實有少部分民眾，用於針對流浪動物。

農業處表示，捕獸夾、山豬吊等器具為無差別捕捉獵物陷阱，無法確保只捕捉目標物種，往往不慎傷及無辜的流浪動物，因此，民眾應尋求其他合法有效方法取代，令也呼籲民眾勿使用獸鋏，以免觸法及造成動物斷肢或死亡。