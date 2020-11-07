聽新聞
test
0:00 / 0:00
明令禁售捕獸夾 屏東仍查出410具最大直徑達10公分以上
行政院農業委員會於民國100年6月已公布捕獸夾禁令，但台灣各地仍持續傳出捕獸鋏夾傷動物或致死的事件發生。即使明令捕獸夾禁止販售，但近期民眾發現屏東市某五經行私下販售捕獸夾，並通報屏東縣政府農業處動物保護及保育科，經稽查確認違法，並依動物保護法裁罰，另擴大稽查縣內48間五金零售業，共查獲410具捕獸夾開罰6個業者，也依規定繳回農委會。
縣府農業動保科本次稽查縣內，五經行業者與商家共48間，其中有6間業者發現有違反販售捕獸夾的情勢，共查獲410具非法販售的捕獸夾，其中，就有19個直徑達10公分以上的捕獸夾，小型獸夾則為243個。
動保人士指出，不少五金行業者知道不得販售捕獸夾，因此，將捕獸鋏放置在倉庫內，並不會直接陳列在商品架上，若有需要的人要購買，則須詢問店家才會拿出來單獨販售。
縣府農業處指出，縣內較常見捕獸鋏鄉鎮，以九如、萬丹、內埔、枋寮居多，使用範圍多為自家農產以防野生動物造成破壞，如獼猴、果子狸、野豬等，因售價便宜，導致許多農民仍選擇捕獸鋏來防範作物被野生動物破壞，反之，確實有少部分民眾，用於針對流浪動物。
農業處表示，捕獸夾、山豬吊等器具為無差別捕捉獵物陷阱，無法確保只捕捉目標物種，往往不慎傷及無辜的流浪動物，因此，民眾應尋求其他合法有效方法取代，令也呼籲民眾勿使用獸鋏，以免觸法及造成動物斷肢或死亡。
農業處也強調，製造、販賣、陳列或輸出入獸鋏經最高可處7萬5000元罰鍰，5年內故意再犯者處2年以下有期徒刑；使用獸鋏，造成動物死亡或肢體殘缺者，最高可處2年以下有期徒刑，併科200萬元以下罰金，將除加強宣導相關禁令外，若有民眾發現提供具體人事時地物，也會立即派員前往稽查。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言