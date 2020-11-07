影／男騎士硬闖中橫管制區影片曝光 撞傷2人跳懸崖失蹤

一名男子昨晚騎機車從梨山往谷關方向騎乘，硬闖中橫便道德基管制站，撞傷2名管制人員後，繼續騎車往谷關方向加速行駛，最後人車在谷關端隧道口被管制人員攔下，男子最後棄車，並跳下約100多公尺邊坡，警消及救難人員漏夜搜索未果，今天清晨再次進行搜救。

谷關工務段長呂正安表示，昨晚5時40分，一名男子獨自騎機車欲進入中橫便道德基管制站，管制人員見狀攔下他，並告知便道管制禁止通行，但男子仍強行闖入，撞傷2名管制人員後往谷關方向加速行駛，2名管制人員受輕微擦傷，趕緊通報警察單位及聯繫山下谷關管制站人員攔截。

谷關管制站人員獲報後上山沿路尋人，晚間6時10分，該名男子騎車約22公里，於中橫便道1.7公里馬陵路段被管制人員攔下，並戒護導引離開谷關管制站，未料男子騎乘約400公尺，在中橫便道1.3公里處谷關端隧道口棄車，最後竟從隧道旁跳下邊坡，不見蹤影。

台中市消防局獲報後，與救難人員攀下邊坡搜索，谷關工務段也加強應變派員在旁聯繫協助待命，力經搜索1個多小時，未見邊坡有男子蹤跡，昨晚8時許，搜救人員改從大甲溪床採雙向搜尋。但到晚間10點半仍未尋獲該名男子，只好今早6點半再繼續搜救。

警方以車追人，車主是新竹37歲的邱姓男子，但不確定車主就是騎機車的男子。據了解，邱男未婚，跟父母同住，平時在家裡的家具行幫忙。邱男家屬今天凌晨12點多趕到場，邱男母親說，兒子昨早8時許出門，但不知道他去哪裡，也不知道為什麼會從新竹來到台中谷關，目前聯繫不上兒子。