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太魯閣馬拉松傳虎頭蜂襲人 10多人被螫2人送醫
太魯閣峽谷馬拉松今天登場，上萬名跑者起跑後，在上午接近9時，傳出有跑者遭到虎頭蜂攻擊。主辦單位表示，在布洛灣路段附近約有10多人被蜂螫，其中1人有休克情況，經現場醫護人員處理後已恢復意識，沒有生命危險，為安全起見送醫院觀察中，另有一人有過敏反應，在醫護站休息，其餘經醫療處理後，可以繼續比賽。
主辦單位花蓮縣路跑協會理事長張志強說，協會接手主辦太馬已經7年，這是第一次遇到虎頭蜂攻擊的事件。不過現場都有充足的醫護人員，目前都已妥善治療完成。事件發生後，已加強沿線巡邏，賽事仍持續進行。
張志強表示，據工作人員回報，今天上午約8時50分，有跑者經過布洛灣附近，遭蜂攻擊，約10多人被螫，其中兩人較為嚴重，經過治療，目前都無大礙，一人送國軍花蓮總醫院觀察，另一人則在大會醫護站休息觀察。布洛灣屬於全馬路線。
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