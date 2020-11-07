太魯閣馬拉松傳虎頭蜂襲人 10多人被螫2人送醫

太魯閣峽谷馬拉松今天登場，上萬名跑者起跑後，在上午接近9時，傳出有跑者遭到虎頭蜂攻擊。主辦單位表示，在布洛灣路段附近約有10多人被蜂螫，其中1人有休克情況，經現場醫護人員處理後已恢復意識，沒有生命危險，為安全起見送醫院觀察中，另有一人有過敏反應，在醫護站休息，其餘經醫療處理後，可以繼續比賽。

主辦單位花蓮縣路跑協會理事長張志強說，協會接手主辦太馬已經7年，這是第一次遇到虎頭蜂攻擊的事件。不過現場都有充足的醫護人員，目前都已妥善治療完成。事件發生後，已加強沿線巡邏，賽事仍持續進行。