女大生案模仿效應？新北永和疑似出現隨機擄女攻擊行為

新北市永和疑似發生類似台南馬國女大生遭遇的隨機擄人事件，雖未得逞，卻讓當事人及附近民眾驚慌不已，部分女性表示住在附近，最近也遇過類似情況，質疑是模仿效應。永和警分局新生派出所已加釘2個巡邏箱，增加巡邏密度；永和區公所工務課長戴裕聰也表示會馬上前往勘查，和當地里長、民眾討論是否增設路燈。

台南發生馬來西亞女大生遭隨機掳人殺害事件，震驚全台。永和也有一位女子在「我是永和人」述說自己遭遇的情況，強調「差點變成台南女大學生事件2，」底下有部分女性也附和，表示近期也曾遭人跟蹤。

這位女子表示，現在的治安真的差到不行，她差點看不見明天的太陽。她住永和保安路附近，一條路頭尾都有路燈，她就住在中段沒路燈的地方，一如往常下班停車要走回家，一名陌生男子跟著走在同條路上，原本各自走在馬路兩端，對方卻越走越近。

她快到家時拿出鑰匙，對方突然轉身追她，她嚇得拔腿就跑新蓋好的勝開大地附近，想拿出手機拍照或錄影蒐證時，才發現住處沒路燈太暗拍不出來。當時不知道對方是否已經離開，所以報警求助，警察到的很快，警察詢問完陪著回家，才度過驚魂夜。

女子形容那名男子約170公分高，全身發臭，感覺像流浪漢。她擔心是模仿效應，希望加強巡邏，也建議其他落單女子深夜回家要小心，最好由友人陪同。