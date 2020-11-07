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慈善會招收老人騙棺材本？警查訪高雄落址處已退租
曾設在高雄市前鎮區的某慈善會，傳出以存棺材本名義，吸招收老人家入會，雲林有人疑為家人繳費4年，上月發覺慈善會人去樓空，向雲林警方報案。高雄市警方獲悉，今天凌晨也曾派員到慈善會設址的大樓查訪，確定慈善會已在2個月前就已經搬離，高雄市前鎮警分局表示未接獲民眾報案，正與雲林警方聯繫。
據了解，這慈善會在2011年在高雄市前鎮區中山二路某商辦大樓，由詹姓男子以「人際關係發展協會」名義，承租17樓之6當辦公室，期約似乎以1年1簽，2011年7月15日進駐，今年9月已經退租，目前這辦公室已沒人承租，在大樓各樓層的看板資料上顯示空白。
高雄市警前鎮分局今天凌晨得悉，在這大樓設址的慈善會涉及詐騙案，便也前往大樓，了解慈善會現狀，大樓管理員才說出慈善會早在2個月前退租。警方也表示暫未接獲民眾報案，正和雲林警方聯繫了解詳情。
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