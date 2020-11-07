影／基隆市府旁路中央出現破洞下方淘空 行經車輛小心

基隆市政府旁的義一路、信三路口，今天上午近9時被民眾發現道路中央出現一個坑洞，下方已經淘空，原因不明，民眾認為十分危險，擔心如果有汽機車經過恐有陷落疑慮，警方接獲民眾報案後趕至現場，先放置2個交通錐擋住，通知市府相關單位處理。

目擊民眾說，上午經過時發現路面突然有一個洞，靠到路中央一看，發現洞口下方有數根鋼筋，但下方已淘空，不知有多深，如果機車經過非常危險，擔心卡輪會摔車，希望有關單位可以趕快處理。

記者9時前往查看，發現確有一個洞口出現在路中央，現場只有圍2個交通錐，但該路口車流相當多，有機車騎士經過時急忙閃開，還有一名機車騎士差點撞上，如果稍有不慎，很容易撞上摔車。