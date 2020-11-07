22歲女深夜公園啜泣 警擔心安危帶回還勸男友跟她和好

台中市22歲柯姓女子於5日深夜，孤單一人在台中公園內銅像紀念台附近啜泣，巡邏員警發現後，立即上前關心，原來柯女因與男友吵架，遲遲聯繫不上對方，才獨自在公園等待男友出現；警方趕緊將柯女帶回所內安置，協助尋得其男友，並化身「和事佬」助和好，深獲兩人感謝。

11月5日深夜11時20分，台中市警二分局台中公園派出所所長程錫國及警員陳昱徵執行巡邏勤務，巡經公園內銅像紀念台附近時，發現柯女衣著單薄，瑟瑟發抖哭泣，主動上前關心。

柯女本不願正面回應，但時值深夜，警方考量她的安全，將柯女帶回所內安置，並安撫情緒。柯女這才卸下心防，向員警娓娓道出自己與男友24歲趙男發生爭執，趙男一氣之下便獨自外出。

由於遲遲聯繫不上，讓柯女擔心不已，後因發現男友手機定位在臺中公園附近，便獨自前往找尋，但因一直找不到對方，才會自己一人在公園內等待，希望能被男友找到。

警方一面耐心開導柯女，另一面也積極協助找尋其男友，不久後便在園內兒童遊戲區發現趙男，趕緊化身「和事佬」勸導、協調，兩人這才達成共識和好，相約一同返家，警方更貼心提醒注意保暖，以免因天冷受寒。