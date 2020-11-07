影／男騎士硬闖中橫便道管制站撞傷2人 遭攔竟跳懸崖失蹤

一名男子昨晚騎機車從梨山往谷關方向騎乘，硬闖中橫便道德基管制站，撞傷2名管制人員後，繼續騎車往谷關方向行駛，最後人車在谷關隧道口被管制人員攔下，男子棄車跳下約100多公尺邊坡，警消及救難人員漏夜搜索未果，今天清晨再進行搜救。

谷關工務段長呂正安表示，昨晚5時許，一名男子獨自騎機車欲進入中橫便道，管制人員見狀攔下他，並告知便道管制禁止通行，但男子仍強行闖入，撞傷2名管制人員，造成2人輕微擦傷，趕緊開車跟在男子後方。

不過，該名男子騎車約22公里，晚間6時抵達便道1.3公里處谷關端隧道口，管制人員已接獲通報將他攔下，未料男子竟棄車逃逸，躲在隧道口下方，最後竟從隧道旁跳下邊坡，不見蹤影。