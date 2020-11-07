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影／民眾稱裝修房子要領120萬？警：300％遭詐騙
台中市民胡姓男子10月30日，至中清路合作金庫欲提領120萬，鄭姓行員見他神色緊張懷疑遭詐騙報警，員警抵達後，胡先說120萬要修繕房屋，員警認修繕分階段繳，一次繳那麼多錢，百分之三百是詐騙，胡改稱他涉刑事案件，支吾其詞，經警解說詐騙集團手法，胡男才恍然大悟差點被騙。
台中市警五分局水湳派出所巡佐黃順仲、警員黃佳進，10月30日下午巡邏時，接獲中清路2段的合作金庫銀行鄭姓行員報案，表示分行內有一名60幾歲的男子疑似受詐騙，請警方到場了解。
警抵達現場了解，原來胡男向行員表示家裡要修繕房屋，需提領120萬元做為修繕費用。但胡說話眼神及語氣不時閃躲，看起來似有隱瞞，警心理有底，便問房子整修好了嗎？修繕房屋大多階段性付錢，怎麼還沒修好要一次繳那麼多錢？百分之三百是詐騙！我們去抓他。
員警當場打電話向胡男的家人詢問，胡的家人卻表示家中房屋未有損壞待修情形，種種跡象驗證警方認為胡男遭到詐騙的臆測。
警方安撫胡男的緊張情緒，試圖卸下他的心防，仔細詢問胡男詳情，不料，胡男突然改稱：因他身涉其他刑事案件，基於偵查不公開，不願告知警方詳情，但胡男講話神色有異且支吾其詞。
黃巡佐研判認為是詐騙集團手法，因此像剝洋蔥般的方式，一一釐清詳加解說，胡才恍然大悟自己差點就被詐騙集團騙了120萬，所幸警方與銀行行員能及時阻詐，多年的存款，不至於在一轉眼間就化為烏有，除了警方快速印象深刻外，更充滿了深深感謝。
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