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影／保全自稱被開除心情差 隨機強拉孩童施暴
新北市泰山體育場6日晚間7時30分左右，驚傳陌生中年男子強拉孩童甚至當眾殘虐施暴，幸好民眾見義勇為呼救並報案、協助警方圍捕41歲吳姓嫌犯，他卻供稱只是因為不爽被老闆開除，拿陌生小孩出氣。
林口警分局泰山分駐所所長張金全指出，1名8歲男童今晚獨自在住家附近的泰山體育場內活動，突然間被身穿保全制服的41歲吳姓嫌犯用力扣住手臂，強行往外拖著走，孩子嚇得大聲哭喊：救命！
馬上有1名婦人近身試圖去拉男童，並沿途大喊：「大家快來！他在抓小孩子！」這時吳嫌突然惱羞成怒，高舉手臂非常殘暴猛呼孩子一巴掌，把他整個人打飛起又重摔下。這時後方另1名路人大聲喝斥吳嫌，並警告他：「我已經錄影了！」同時已有其他路人報案，員警隨後趕抵，與民眾合力壓制逮捕吳嫌。
孩子的父母晚上都在上班，事後由祖母帶回。吳嫌面對警員偵詢時供稱不認識男童，只是因為保全工作今天剛被老闆解聘，心情很不好，隨機找陌生男童出氣。警方稍後將他依妨害自由及傷害罪嫌移送新北地檢署偵辦。
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