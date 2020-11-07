聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／保全自稱被開除心情差 隨機強拉孩童施暴

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

新北市泰山體育場6日晚間7時30分左右，驚傳陌生中年男子強拉孩童甚至當眾殘虐施暴，幸好民眾見義勇為呼救並報案、協助警方圍捕41歲吳姓嫌犯，他卻供稱只是因為不爽被老闆開除，拿陌生小孩出氣。

林口警分局泰山分駐所所長張金全指出，1名8歲男童今晚獨自在住家附近的泰山體育場內活動，突然間被身穿保全制服的41歲吳姓嫌犯用力扣住手臂，強行往外拖著走，孩子嚇得大聲哭喊：救命！

馬上有1名婦人近身試圖去拉男童，並沿途大喊：「大家快來！他在抓小孩子！」這時吳嫌突然惱羞成怒，高舉手臂非常殘暴猛呼孩子一巴掌，把他整個人打飛起又重摔下。這時後方另1名路人大聲喝斥吳嫌，並警告他：「我已經錄影了！」同時已有其他路人報案，員警隨後趕抵，與民眾合力壓制逮捕吳嫌。

孩子的父母晚上都在上班，事後由祖母帶回。吳嫌面對警員偵詢時供稱不認識男童，只是因為保全工作今天剛被老闆解聘，心情很不好，隨機找陌生男童出氣。警方稍後將他依妨害自由及傷害罪嫌移送新北地檢署偵辦。

吳姓嫌犯在體育場跑道上對陌生男童殘暴猛呼巴掌，把他打飛重摔倒地。記者林昭彰／翻攝
吳姓嫌犯在體育場跑道上對陌生男童殘暴猛呼巴掌，把他打飛重摔倒地。記者林昭彰／翻攝
吳嫌將被依妨害自由及傷害罪嫌移送新北地檢署偵辦。記者林昭彰／翻攝
吳嫌將被依妨害自由及傷害罪嫌移送新北地檢署偵辦。記者林昭彰／翻攝

保全

延伸閱讀

桃園再傳埤塘給水門遭破壞盜水 管理處解聘涉案班長

新北泰山汙水下水道2、3標正施作 預計2024年全部完工

明志書院創建257年 泰山辦系列活動今起登場

泰山獅王文化節今登場 基隆長興呂師父拿下獅王寶座

相關新聞

影／台中某明星高中女學生墜樓 送醫不治

台中某明星高中二年級女學生驚傳在校園墜樓，經送醫後，仍因傷重，醫師在晚間6時9分宣告急救無效不治。

新北公幼傳虐童！女童飯菜遭打翻 師竟要她「當場清理」

新北一名謝姓父親在臉書上指出，大女兒今年10月在公幼遭到老師動手捏與大力拉扯，造成兩支手臂受傷，新北教育局指出，接獲家防...

台中知名高中女學生墜樓時 全校都在看運動會比賽

台中一所知名高中今天下午驚傳一名女學生墜樓，目前送醫後狀況並不樂觀。校方表示，這名高二學生就讀社會組，成績表現優異，沒有...

「把妹神車」殺手再度竊車落網 警方衝破贓車零件黑市

在雙北市專偷「把妹神車」YAMAHA勁戰125而在「業界」小有名氣，號稱「勁戰殺手」的36歲顏姓慣竊，因為竊車曾被收押禁...

影／保全自稱被開除心情差 隨機強拉孩童施暴

新北市泰山體育場6日晚間7時30分左右，驚傳陌生中年男子強拉孩童甚至當眾殘虐施暴，幸好民眾見義勇為呼救並報案、協助警方圍...

天雨路滑經人孔蓋機車騎士派出所旁摔車 警即時協助

基隆市徐姓男子今天行經市警第四分局安樂派出所附近時，疑因天雨路滑加上有人孔蓋摔車，值班員警聽到撞擊聲後跑出來查看，警員協...

校外男子潛入政大 教學大樓上吊輕生

22歲楊姓男子疑似身心狀況處於低潮，就醫不見好轉，這個月4日離開文山區住家後就失去聯絡，家人找不到人趕緊報警協尋，不過昨...

重視校安！北市大安警與轄內各級學校舉行座談會

長榮大學鐘姓馬國女大生遭擄殺害後，警方開始加強校園安全，台北市大安警分局為強化提升校園暨學生安全，召開2020學年度第一...

影／台中某明星高中驚傳女學生墜樓！醫：狀況不樂觀

台中某明星高中下午驚傳一名二年級女學生墜樓意外，送醫急救中。衛福部台中醫院急診室主任陳大中說，女學生在傍晚5時17分到院...

影／你累了嗎？搬家公司運匠一個恍神 自撞橋墩受困

1名搬家公司王姓司機，今天中午駕駛小貨車在新北市泰山區迎面自撞台1線高架橋橋墩，受困在變形車體內，消防隊用破壞器材將人救...

北市男子車內輕生 警研判死意堅決

台北市一名男子今天早上9點55分，被發現陳屍停在大同區歸綏街的汽車內，警方獲報趕抵，男子明顯死亡，頭上套住塑膠套，嘴巴含...

台中某明星高中驚傳女學生墜樓 警消送往醫院急救

台中市某明星高中1名女學生，驚傳疑似從高樓墜下，消防局今天下午4 時1分據報後，出動救護車1輛、消防人員2人，下午4時8...

熱門新聞

身高192、台南明星高中陽光帥氣男師猝死 現場找到毒品針筒

明星高中陽光帥氣師猝死…師生難相信死於毒品 校長哀悼

影／竹市科技園區大樓火燒車 近500員工緊急疏散

台南明星高中192公分陽光帥氣男師猝死 檢證實使用毒品過量

2週換一次住處！北市信義夜店殺警案 主嫌躲這遭活逮

台中知名高中女學生墜樓時 全校都在看運動會比賽

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。