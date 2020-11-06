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天雨路滑經人孔蓋機車騎士派出所旁摔車 警即時協助
基隆市徐姓男子今天行經市警第四分局安樂派出所附近時，疑因天雨路滑加上有人孔蓋摔車，值班員警聽到撞擊聲後跑出來查看，警員協助要幫忙叫救護車，及幫忙推車到派出所旁，男子因沒有明顯傷勢不用就醫，仍感謝警員協助。
市警第四分局安樂派出所警員李永祥，今天上午10點多服值班勤務時，突然聽到派出所旁道路傳來一陣異響，跑出來查看發現一名騎乘機車男子跌倒在地，立即上前攙扶協助。
20多歲駕駛徐姓男子說，他要到派出所洽公，但行經派出所旁時，因天雨路滑，突然連人帶車摔倒在地滑行，為避免影響後方來車通行安全，警員先將機車推到派出所旁，並檢視男子受傷徵詢是否須請消防局派遣救護車到場協助送醫，但徐男表示身體無大礙不需就醫，但感謝警員熱心協助。
警方說，基隆近日因受颱風外圍環流影響多雨，地面濕滑，騎乘機車時也應盡量避免行駛於人孔蓋這類金屬物質上，防止下雨後更濕滑而因此打滑摔車。
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