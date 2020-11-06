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台中知名高中女學生墜樓時 全校都在看運動會比賽

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導

台中某明星高中下午驚傳一名二年級女學生墜樓意外，送醫急救中。衛福部台中醫院急診室主任陳大中說，女學生嚴重氣胸、血胸，經院方插管急救，送加護病房，病患尚未恢復自主心跳，目前仍持續施以心肺復甦術，狀況不樂觀。圖／台中醫院提供
台中某明星高中下午驚傳一名二年級女學生墜樓意外，送醫急救中。衛福部台中醫院急診室主任陳大中說，女學生嚴重氣胸、血胸，經院方插管急救，送加護病房，病患尚未恢復自主心跳，目前仍持續施以心肺復甦術，狀況不樂觀。圖／台中醫院提供

台中一所知名高中今天下午驚傳一名女學生墜樓，目前送醫後狀況並不樂觀。校方表示，這名高二學生就讀社會組，成績表現優異，沒有任何輔導紀錄，今天是運動會的會前賽，全校學生都在操場周邊看比賽，事發時周邊無他人，但有其他學生說「看到有東西掉落」，才發現女學生墜樓。

校方表示，這名高二學生從綜合大樓後棟5樓墜樓，有其他學生說，「看到有東西掉了」，才發現這名學生墜樓，報告師長後由教官通報送醫，目前緊急搶救中。

校方輔導處表示，這名學生沒有輔導紀錄，課業成績也不錯。導師聽聞後說，這名學生個性較文靜，平常均無表達過課業有壓力，原因尚待釐清。

因這名學生墜樓時，周邊均無其他學生在場，教官事後調閱監視器，才確認她從5樓墜落。

校長第一時間就趕往醫院，校長說，「深感、震驚、痛惜」，祈禱學生能平安，後續將請輔導處針對班級與全校進行輔導諮商，希望學生在困境中願意先求助。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

教官 監視器

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