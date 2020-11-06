首次疏運歡樂耶誕城人潮 新北捷運環狀線今消防大演練

新北歡樂耶誕城是一年一度全台最大聖誕節活動，將從今年11月13日至明年1月3日，共舉辦52天，也是史上最長耶誕城系列活動。新北市政府今年首度與迪士尼攜手合作，重現愛麗絲夢遊仙境、小飛象等經典童話。新北捷運環狀線開通後首次加入疏運行列，新北市府初估今年參觀人數將超越去年的618萬人次。

新北市消防局因應捷運環狀線首次加入疏運及板橋轉運站共構部分啟用，第一救災救護大隊今天召集所屬各消防分隊，針對環狀線板橋站進行搶救模擬演練，包含空橋雲梯車救援、大量傷病患初期作業、救災前進指揮所架設、滅火搜救演練等，整備救援能力，強化站務人員與消防人員互動。

今天消防演練除針對共構站體複雜的連接通道，均完整實地踏勘，並會同板橋轉運站站長及捷運環狀線站長，針對緊急事故處理程序進行溝通與配合，以維護活動期間安全。