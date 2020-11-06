重視校安！北市大安警與轄內各級學校舉行座談會

長榮大學鐘姓馬國女大生遭擄殺害後，警方開始加強校園安全，台北市大安警分局為強化提升校園暨學生安全，召開2020學年度第一學期第二次校園安全座談會。

今日下午由分局長王旭昌召開校園安全座談會，大安區內大專院校、高中、國中、國小等計有32所學校派員熱烈參與。

會議主軸為警察機關強化維護校園安全工作執行計畫，包括建立與教育機關聯繫的管道群組、全面再次進行校園內的校安檢測、校園週邊安全維護、學童上、下學的安全維護等四大項，並全面針對轄區內校園周邊夜間燈光跟需增設監視器部分逐一清查彙報，以及建立聯繫暢通的管道，會議中多所學校代表踴躍發言，肯定警方維護校園及學生安全的決心與努力，並希望能與分局建立直接溝通聯繫管道，並邀請警方到校園內進行學生安全講座。