影／你累了嗎？搬家公司運匠一個恍神 自撞橋墩受困

1名搬家公司王姓司機，今天中午駕駛小貨車在新北市泰山區迎面自撞台1線高架橋橋墩，受困在變形車體內，消防隊用破壞器材將人救出送醫。當時他的貨車周邊並無任何突發狀況，警方懷疑可能疲勞駕駛，但王男強調只是一時恍神。

27歲王男是在11時45分送貨途中發生車禍，警方事後調閱監視器仔細觀看，他原本沿著台1線高架橋底下的新北大道往桃園方向直行，在文程路口突然迎面自撞橋墩。當時他的車輛周邊一切正常，也沒有刺眼反光，但是貨車就這麼筆直朝著橋墩迎面撞上，令人百思不得其解。

猛然撞擊之下，貨車車頭擠壓變形，王男腿部骨折被夾困動彈不得，全身也多處擦挫傷，後來消防隊用破壞剪剪開車體，把他送到林口長庚醫院急救，沒有生命危險。王男沒有酒駕、否認疲勞駕駛，自稱單純因為一時恍神，警方依自撞交通事故處理。