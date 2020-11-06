快訊

美國大選開票／喬治亞州戰況激烈 川普僅領先拜登463票

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「把妹神車」殺手再度竊車落網 警方衝破贓車零件黑市

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

在雙北市專偷「把妹神車」YAMAHA勁戰125而在「業界」小有名氣，號稱「勁戰殺手」的36歲顏姓慣竊，因為竊車曾被收押禁見4個月，被釋放之後卻又繼續偷車，甚至拒絕攔查衝撞警車，3日再度被三重警方查獲，並擴大偵破1處解體零件交易黑市，顏嫌再度被羈押禁見。

三重警分局偵查隊長鄭偉豪說，顏嫌是10年資歷修車師傅，拆解1輛機車大約只需2小時，過去他便因竊車解體多次被警方查獲，在他手上至少偷竊、解體過30輛勁戰機車，失竊被害車主甚至在網路上組成「復仇者聯盟」社群，稱呼他是「勁戰殺手」。

今年5月，三重警方便曾查獲顏嫌偷機車竊取零件變賣，直到9月底羈押期滿被釋放，10月14日晚間卻又拒絕警方攔查，飛車逃逸在蘆洲區撞車，車上被搜出機車零件贓物，被依竊盜及公共危險罪嫌移送之後交保候傳。

三重警方懷疑他繼續偷車，暗中監控多時，3日在二重疏洪道內，當場查獲顏嫌躲在偏僻草叢內拆解贓車，繼而動用怪手從疏洪7號越堤道旁滯洪池，撈出他解體零件之後，推進水塘湮滅證據的3輛機車骨架。

警方並且擴大清查顏嫌的銷贓管道，4日在中和區員山路底偏僻田野間，1處百餘坪違章鐵皮工廠破獲「贓車與解體零件交易黑市」，逮捕32歲陳姓負責人、52歲高姓共犯，廠內查扣「滿坑滿谷」各式零件、沒有車牌或尚未解體約78輛機車。

偵查隊長鄭偉豪說，勁戰機車因為很受歡迎，改裝的人多，偷竊的賊就多，銷贓管道也多，陳姓男子經營的零件交易黑市，每到深夜門庭若市、人聲鼎沸，滿是想要銷贓的賣方、想找便宜零件的買方，熱鬧非凡。

其中有名牌機車排氣管，市價超過12萬元，顏嫌竊得之後賤價變賣5千，黑市再以5萬元賣給改裝車主，賺取10倍暴利，3名嫌犯估計每個月不法獲利高達四、五百萬元，偵訊後依竊盜、贓物、毒品罪嫌移送法辦。

解體交易黑市裡面零件堆得「滿坑滿谷」。記者林昭彰／翻攝
解體交易黑市裡面零件堆得「滿坑滿谷」。記者林昭彰／翻攝
警方動用怪手打撈贓車殘骸。記者林昭彰／翻攝
警方動用怪手打撈贓車殘骸。記者林昭彰／翻攝
失竊車主指認愛車，但值錢零件已被拆光光，剩下車架。記者林昭彰／翻攝
失竊車主指認愛車，但值錢零件已被拆光光，剩下車架。記者林昭彰／翻攝
警方在中和區破獲贓車解體零件交易黑市。記者林昭彰／攝影
警方在中和區破獲贓車解體零件交易黑市。記者林昭彰／攝影
圖中的機車排氣管據稱市價超過12萬元，一樣流入贓物黑市。記者林昭彰／攝影
圖中的機車排氣管據稱市價超過12萬元，一樣流入贓物黑市。記者林昭彰／攝影

偷竊 戰機 贓車

延伸閱讀

內湖剪髮怪落網！ 偷剪女子秀髮只因「無聊一時興起」

百億總裁涉洗錢落網 公司聲明澄清：斷無可能自斷羽翼

涉博弈集團金主 百億總裁落網

百億總裁涉案逃2個多月今落網 刑事局彰化市抓2人

相關新聞

台南爆重大警紀！員警涉投資賭博電玩 因債務放火燒車

台南警察局麻豆分局今年8月轄區發生一起火燒車，經追查涉案人竟是胡姓內勤警員，他涉嫌投資電子遊藝場，和裡面員工傳出債務糾紛...

「把妹神車」殺手再度竊車落網 警方衝破贓車零件黑市

在雙北市專偷「把妹神車」YAMAHA勁戰125而在「業界」小有名氣，號稱「勁戰殺手」的36歲顏姓慣竊，因為竊車曾被收押禁...

7旬翁騎車出門連撞路邊轎車與垃圾車 當場不治身亡

台中市豐原區豐原大道四段今天下午1時許發生一起死亡車禍，一名72歲老翁騎機車出門，沒想到他騎車卻不明原因自撞一輛停放路邊...

都是iPhone惹的禍？男子異想天開謊報遭搶警馬上識破

台南市陳姓男子由家屬陪同今天凌晨12點時33分到歸仁分局關廟派出所報案，指稱下班後從路竹騎機車返家，昨天深夜11點多行經關廟區南雄...

汐止北山大橋半小時4起車禍 11輛機車連續撞交通打結

新北市汐止區北山大橋往台北市方向機車引道，今天上午短短半小時內發生4起車禍，11輛機車接連擦撞造成3人輕傷，值上班尖峰時...

北山大橋半小時4起機車擦撞 開放主線道引發討論

新北汐止區北山大橋機車引道今早半小時內接連發生4起機車交通事故，造成交通回堵約0.5公里，警方緊急封閉機車引道，調整機車...

影／竹市科技園區大樓火燒車 近500員工緊急疏散

新竹市公道五路1棟科技園區大樓今天上午8時半因地下室1輛轎車起火燃燒，濃煙密布，警報器作響，大樓內10餘家公司近500名...

國道1號高科段貨車突然起火 駕駛、乘客及時逃生

高雄市55歲黃姓男子與友人今天上午8時許駕駛大貨車載著空鐵桶，由大寮前往台南途中，行經國道一號路竹高科段北向341.6公...

詐團騙「戶籍謄本被拿去跟銀行貸款」 婦358萬險飛了！

楊姓女子年過六旬，獨居北投家中，子女在外謀職，她日前接到詐騙集團假冒區公所人員電話，指她的戶籍被冒用向銀行貸款，檢警已介...

失蹤少年在陸橋遊蕩 轄內員警暖心助返家

高雄市一名十多歲林姓少年11月3日上午8時許趁媽媽不注意，自行出門閒晃，疑似走太遠忘記回家的路，轄區派出所員警4日上午在...

休旅車暴走！亂變換車道又逆向 網撻伐：想死不要害人

一輛白色休旅車日前在羅東光隆路任意變換車道，甚至跨過分隔島「逆向」行駛對向車道，整輛車「暴走」宛如駛入無人之境，誇張行徑...

影／廂型車90度大轉彎直衝房仲店面 駕駛稱彎腰撿手機釀禍

40歲黃姓男子昨晚駕駛廂型車衝進台中市大雅區雅潭路4段一家房仲加盟店，幸好房仲員工見狀及時跳開，但膝蓋仍遭玻璃劃傷。黃姓...

熱門新聞

身高192、台南明星高中陽光帥氣男師猝死 現場找到毒品針筒

基隆艦男女士官性愛片 女主角賠償多過偷拍上士

明星高中陽光帥氣師猝死…師生難相信死於毒品 校長哀悼

影／竹市科技園區大樓火燒車 近500員工緊急疏散

夫送紅粉知己300萬2天後卻車禍昏迷 妻子討錢逆轉敗

台南明星高中192公分陽光帥氣男師猝死 檢證實使用毒品過量

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。