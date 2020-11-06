「把妹神車」殺手再度竊車落網 警方衝破贓車零件黑市

在雙北市專偷「把妹神車」YAMAHA勁戰125而在「業界」小有名氣，號稱「勁戰殺手」的36歲顏姓慣竊，因為竊車曾被收押禁見4個月，被釋放之後卻又繼續偷車，甚至拒絕攔查衝撞警車，3日再度被三重警方查獲，並擴大偵破1處解體零件交易黑市，顏嫌再度被羈押禁見。

三重警分局偵查隊長鄭偉豪說，顏嫌是10年資歷修車師傅，拆解1輛機車大約只需2小時，過去他便因竊車解體多次被警方查獲，在他手上至少偷竊、解體過30輛勁戰機車，失竊被害車主甚至在網路上組成「復仇者聯盟」社群，稱呼他是「勁戰殺手」。

今年5月，三重警方便曾查獲顏嫌偷機車竊取零件變賣，直到9月底羈押期滿被釋放，10月14日晚間卻又拒絕警方攔查，飛車逃逸在蘆洲區撞車，車上被搜出機車零件贓物，被依竊盜及公共危險罪嫌移送之後交保候傳。

三重警方懷疑他繼續偷車，暗中監控多時，3日在二重疏洪道內，當場查獲顏嫌躲在偏僻草叢內拆解贓車，繼而動用怪手從疏洪7號越堤道旁滯洪池，撈出他解體零件之後，推進水塘湮滅證據的3輛機車骨架。

警方並且擴大清查顏嫌的銷贓管道，4日在中和區員山路底偏僻田野間，1處百餘坪違章鐵皮工廠破獲「贓車與解體零件交易黑市」，逮捕32歲陳姓負責人、52歲高姓共犯，廠內查扣「滿坑滿谷」各式零件、沒有車牌或尚未解體約78輛機車。

偵查隊長鄭偉豪說，勁戰機車因為很受歡迎，改裝的人多，偷竊的賊就多，銷贓管道也多，陳姓男子經營的零件交易黑市，每到深夜門庭若市、人聲鼎沸，滿是想要銷贓的賣方、想找便宜零件的買方，熱鬧非凡。

其中有名牌機車排氣管，市價超過12萬元，顏嫌竊得之後賤價變賣5千，黑市再以5萬元賣給改裝車主，賺取10倍暴利，3名嫌犯估計每個月不法獲利高達四、五百萬元，偵訊後依竊盜、贓物、毒品罪嫌移送法辦。