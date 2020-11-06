台南爆重大警紀！員警涉投資賭博電玩 因債務放火燒車

台南警察局麻豆分局今年8月轄區發生一起火燒車，經追查涉案人竟是胡姓內勤警員，他涉嫌投資電子遊藝場，和裡面員工傳出債務糾紛。他不滿對方欠錢未還，竟在其轎車的車底放置火爐，藉由慢慢悶燒引發火燒車，來製造不在場證明。麻豆警方主動自檢查處，報請檢察官偵辦，將胡員拘提到案，依公共危險、賭博罪嫌移送南地檢；麻豆警分局今天表示，胡員另記一大過行政處分，調整服務地區，並將視偵審結果從嚴追究責任，嚴重可記二大過免職。胡則矢口否認涉案。

據了解，麻豆區8月份傳出一起火燒車案件，車子面目全非，警方則在車子底下找到一只火盆，研判人為縱火可能性大。警方據被害人供詞，鎮定有恩怨糾紛竟是該分局的胡姓員警涉嫌重大，隨即報請檢察官組成專案小組，暗中調查胡的金流、通聯和行跡，11月2日先以公共危險、賭博等罪嫌移送，日後視偵辦情形再行司法、行政處分。

檢警調查，胡姓員警（44歲）從警20多年，大多是擔任內勤，3年前自市區調來麻豆後，涉嫌投資電子遊藝場，擔任幕後金主。他不滿遊藝場員工欠幾十萬元都不處理，竟放火燒車洩恨。但當時胡還刻意戴口罩、鴨舌帽，閃避路口監視器，將已引燃的火盆置放在被害人座車底盤下，一個半小時後引發火燒車，到案後矢口否認，辯稱有不在場證明。

麻豆警分局為求慎重，除主動自檢查處外，並報請檢察官指揮偵辦，11月2日拘提胡姓員警到案說明，胡員則否認縱火燒車，全案地檢署複訊後，檢察官裁定胡員10萬元交保；麻豆警分局也召開考績會，先將胡員記一大過處分並調整服務地區。