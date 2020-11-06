7旬翁騎車出門連撞路邊轎車與垃圾車 當場不治身亡

台中市豐原區豐原大道四段今天下午1時許發生一起死亡車禍，一名72歲老翁騎機車出門，沒想到他騎車卻不明原因自撞一輛停放路邊的自小客車，再撞一輛垃圾車，傷勢嚴重，當場不治身亡，詳細車禍原因有待警方調查釐清。

台中市消防局表示，今天下午1時54分接獲報案，指台中市豐原區豐原大道四段發生車禍，不確定老翁是自撞還是被撞，但人還有在動，請求消防局派遣人車前往協助。

消防人員趕至現場，發現老翁騎機車疑似自撞，左手有撕裂傷，已明顯死亡，後續交由警方調查車禍發生原因。

警方初步調查，72歲老翁騎機車直行行駛豐原大道四段，不明原因先自撞一輛停放路邊的自小客車，再撞一輛無牌照的垃圾車，傷勢嚴重，當場不治身亡，詳細車禍原因有待進一步釐清。