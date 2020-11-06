都是iPhone惹的禍？男子異想天開謊報遭搶警馬上識破

台南市陳姓男子今天凌晨12點時33分到歸仁分局關廟派出所報案，指稱下班後從路竹騎機車返家，昨天深夜11點多行經關廟區南雄南路843號前，遭5名不詳年籍男子共乘轎車逼車後，下車持刀械搶走身上現金兩萬8千元，得手後往高雄市阿蓮區方向逃逸。

歸仁分局獲報前往指述遭搶現場勘察，調閱監視器發現陳姓男子根本沒有被搶，他才坦承，因為原來他賺了錢都先交給阿嬤保管，再拿一部份生活費花用，昨天領了薪水後，因為想買iPhone 12新型手機，擔心全部拿去買手機，會被家人責備，而異想天開報警謊稱遭搶，並從口袋掏出薪水24000元，警方白忙一場，依誣告罪嫌調查將他移送偵辦。