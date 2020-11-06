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都是iPhone惹的禍？男子異想天開謊報遭搶警馬上識破

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導

台南市陳姓男子今天凌晨12點時33分到歸仁分局關廟派出所報案，指稱下班後從路竹騎機車返家，昨天深夜11點多行經關廟區南雄南路843號前，遭5名不詳年籍男子共乘轎車逼車後，下車持刀械搶走身上現金兩萬8千元，得手後往高雄市阿蓮區方向逃逸。

歸仁分局獲報前往指述遭搶現場勘察，調閱監視器發現陳姓男子根本沒有被搶，他才坦承，因為原來他賺了錢都先交給阿嬤保管，再拿一部份生活費花用，昨天領了薪水後，因為想買iPhone 12新型手機，擔心全部拿去買手機，會被家人責備，而異想天開報警謊稱遭搶，並從口袋掏出薪水24000元，警方白忙一場，依誣告罪嫌調查將他移送偵辦。

分局長洪頂力表示，11月4日上任首要第一件事就是要求同仁不要吃案、勿匿報刑案及加強校園安全維護，案件一發生，會調員全力協助積極調查、偵辦，共同承擔，派出所同仁不必擔心受到責備或有破案壓力；但是案件受理後，分局也一定會細心查證，勿枉故縱，民眾不可心存投機取巧而誤觸法網。

都是「愛瘋」惹的禍？陳姓男子異想天開到派出所謊報薪水24000元遭搶。記者周宗禎／翻攝
都是「愛瘋」惹的禍？陳姓男子異想天開到派出所謊報薪水24000元遭搶。記者周宗禎／翻攝
都是「愛瘋」惹的禍？陳姓男子異想天開到派出所謊報薪水24000元遭搶。記者周宗禎／翻攝
都是「愛瘋」惹的禍？陳姓男子異想天開到派出所謊報薪水24000元遭搶。記者周宗禎／翻攝

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