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北山大橋半小時4起機車擦撞 開放主線道引發討論

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導

北山大橋機車引道今早半小時內接連發生4起機車交通事故，警方緊急封閉機車引道，調整機車改走快車道，而交通事故1小時內排除完畢。圖／警方提供
北山大橋機車引道今早半小時內接連發生4起機車交通事故，警方緊急封閉機車引道，調整機車改走快車道，而交通事故1小時內排除完畢。圖／警方提供

新北汐止區北山大橋機車引道今早半小時內接連發生4起機車交通事故，造成交通回堵約0.5公里，警方緊急封閉機車引道，調整機車改走快車道，而交通事故1小時內排除完畢，由於新北目前在北山大橋試辦假日開放機車行駛主線道，但目前效果不如預期，預計12月中結束試辦。

北山大橋為汐止前往台北市南港的主要道路之一，汐止往南港路段採汽、機車分流，機車行駛機車專用道，避免與上環東大道的汽車交織，但機車專用道狹窄，若出現1輛自行車就可能造成道路堵塞，甚至傳出為超車而引發擦撞。

今上午8點14分發生一起4輛機車追撞，8點20分又發生2輛機車擦撞，8點31分則是發生第3起3輛機車追撞事故，8點37分又發生地4起2輛機車擦撞事故。

汐止警分局指出，接獲通報後派遣線上巡邏網及附近交通崗前去協助排除車禍，第一時間封閉機車引道，由員警指揮後續車輛改道，而整起車禍於9點15分陸續排除，恢復通行。

機車道交通事故頻傳，也讓人討論開放機車行駛主線道，交通管制工程科長陳建成說，6月起試辦假日開放機車行駛主線道，7月統計假日尖峰每小時平均約100台機車行駛主線道，其餘車輛仍行駛機車專用道，試辦至今仍未有明顯效果，預計試辦到12月中。

陳建成表示，目前試辦狀況沒有預期效應，且平時北山大橋的快車道的車流量高，大車數量也多，12月中試辦結束後，若沒有明顯的成效，不建議開放平日機車行駛主線道，但會評估車道拓寬等方案，改善現場交通狀況。

事故 汐止 車道

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