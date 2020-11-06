聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／竹市科技園區大樓火燒車 近500員工緊急疏散
新竹市公道五路1棟科技園區大樓今天上午8時半因地下室1輛轎車起火燃燒，濃煙密布，警報器作響，大樓內10餘家公司近500名員工緊急疏散，消防局出動大批人車到場，火勢迅速滅，清點確定無人受困，消防人員動用多具排煙機強制排煙，至上午10時許狀況才解除。
消防局指出，上午8時半獲報1棟科技園區地下停車場有車輛起火燃燒，由於大樓有十餘家公司，員工不少，消防局出動大批人車趕到，大樓內的員工已陸續疏散，消防人員迅速將起火的車輛撲滅，因地下停車場濃煙密布，消防人員仔細搜查，確定無人受困。
消防局調查，起火的車輛車齡十餘年，車主指稱剛做過保養不久，上午行經地下2、3層間的車道時，突然熄火冒煙，後車的車主雖幫忙卻滅不了火，整輛車起火燃燒。
大樓員工指出，剛上班聽到大樓的警報器作響，平常就有防災演練，迅速依序疏散。各公司也陸續清點，確定員工都平安，大批消防車及疏散的人潮在公道五路旁，也引起往來的人車側目。
消防局指出，該棟大樓有智慧消防編組，警報器一響即啟動，人員都依編組順利疏散，地下停車場因濃煙無法消散，出動多具排風機強制排風，至上午10時許濃煙全部排除。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言