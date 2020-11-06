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國道1號高科段貨車突然起火 駕駛、乘客及時逃生
高雄市55歲黃姓男子與友人今天上午8時許駕駛大貨車載著空鐵桶，由大寮前往台南途中，行經國道一號路竹高科段北向341.6公里處，疑因汽車零件故障突然起火，黃男將車子停靠外側路肩後，與友人下車報案，兩人皆沒有受傷。
消防人員上午9時10分撲滅火勢，車頭及車棚幾乎全毀，詳細起火原因有待消防局火調人員調查。
【中央社／高雄6日電】
黃姓男子今天上午駕駛大貨車載運鐵桶，行經國道1號路竹段時疑因機件故障自燃，頓時火燒車竄出濃煙，車內2人倉皇逃生。消防人員到場撲滅火勢，確切起火原因仍待調查。
內政部警政署國道公路警察局第五公路警察大隊指出，55歲黃男今天上午駕駛大貨車載運空鐵桶，從大寮出發前往台南，但在8時54分行經國道1號北向341.6公里，疑因機件故障自燃起火。黃男緊急在外側路肩處停車逃生。
第五公路警察大隊勤指中心通報高雄市消防局，出動路竹分隊3車7人前往，另通報緩撞車及南區交控中心派遣事故處理小組到場協處。火勢並在9時10分撲滅。
消防局指出，車內2人並未受傷，酒測值為0，確切起火原因待後續鑑定研判
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